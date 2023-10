Síkelovi se chystané změny tarifní struktury energií nelíbí, chce analýzu

Brno - Ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi (STAN) se zatím nelíbí připravovaná změna tarifní struktury na energie, kterou v současnosti zvažuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle něj by úpravy mohly vést ke zdražení, žádá proto jejich důkladnou analýzu. O změnách chce proto mluvit s předsedou Rady ERÚ Stanislavem Trávníčkem. Síkela to uvedl na dotaz ČTK na strojírenském veletrhu v Brně.

ERÚ v posledních měsících připravuje změnu systému zákaznických tarifů. Nové tarify by podle serveru Seznam Zprávy měly reagovat na nový systém výroby elektřiny a její spotřeby. Projevit by se tak měl například současný růst zájmu o obnovitelné zdroje energie, které nepravidelnou výrobou zvyšují nároky na řízení sítě a mění potřeby zákazníků. Nový systém by měl zároveň motivovat k upřednostňování spotřeby mimo energetické špičky a umožnit zákazníkům v budoucnu podílet se na distribučních službách prostřednictvím agregátorů systémových služeb. Změny by ovšem měly být postupné, trvat by měly až několik let.

"Musím nejprve návrhu lépe porozumět. Zatím se mi to vůbec nelíbí. Musíme počítat s tím, že krize není za námi. Sice klesají ceny energií na světových trzích, ale po snížení podpory může celý pokles být kompenzován nárůstem v jiných oblastech. Aktualizace by se nám tak mohla prodražit," řekl Síkela.

Chce proto o připravovaných změnách hovořit s šéfem ERÚ Trávníčkem, od něhož očekává vysvětlení, jaké bude mít změna dopady. "Dokud nebudu rozumět konkrétnímu dopadu na jednotivé skupiny zákazníků, komu to přinese výhody a kdo bude naopak změnou struktury omezen, tak v rámci svých možností se tomu budu bránit," podotkl ministr. Podle něj je změnu nutné ještě více zanalyzovat.

Úřad už v minulosti pod vedením tehdejší šéfky ERÚ Aleny Vitáskové změnu tarifů připravoval. Součástí tehdy plánovaných změn měla být vyšší platba za kapacitu jističe. Po kritice však nakonec úřad od změny ustoupil.