Síkela: Výjimky z omezení spotřeby plynu by neměly ohrozit stanovený cíl úspor

Brusel - Ministři energetiky zemí Evropské unie by se dnes měli shodnout na pravidlech omezení spotřeby plynu přijatelných pro všechny unijní státy. Novinářům to před jednáním řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela, který v rámci českého předsednictví sedmadvacítky bude poprvé jednání s kolegy řídit. Výjimky požadované řadou zemí by podle něj neměly ohrozit původně stanovený cíl úspor. Podle eurokomisařky pro energetiku Kadri Simsonové se členské státy musejí připravit na další omezení dodávek plynu z Ruska. Zatím poslední oznámení o snížení přísunu suroviny plynovodem Nord Stream 1 na pětinu kapacity je motivováno politickými, nikoli technickými důvody, dodala komisařka.

Evropská komise (EK) minulý týden navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Zatímco tento cíl by měl být dobrovolný, unijní exekutiva chtěla mít možnost po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným.

Zástupci členských zemí se podle diplomatických zdrojů v pondělí večer po tlaku řady členských zemí shodli na kompromisním návrhu, který zahrnuje požadavky těchto států. Počítá například s tím, že stav plynové nouze nebude vyhlašovat komise, ale že k němu bude potřeba souhlas většiny zemí. Zahrnuje také výjimky ze stanovených cílů pro státy, které nejsou plně napojeny na unijní plynovou infrastrukturu.

"Jednota a solidarita jsou nejlepší zbraně, které máme proti (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi a já doufám, že je dnes nakonec předvedeme," prohlásil Síkela. Souhrn výjimek obsažených ve výsledném kompromisu by podle něj neměl ohrozit původně stanovený cíl úspor.

Unijní státy zatím snížily spotřebu plynu proti minulým letům zhruba o pět procent a řada z nich je dosud vzdálena cíli naplnit před zimou zásobníky z 80 procent, což se například Česku již povedlo.

Podle komisařky Simsonové musí být evropský blok připraven na další omezování dodávek plynu z Ruska. Ministři by se proto dnes měli shodnout na společném plánu.

"Víme, že k tomu nejsou žádné technické důvody. Je to politicky motivovaný krok a my na něj musíme být připraveni," řekla Simsonová k pondělnímu oznámení ruské plynárenské společnosti Gazprom, že od středy tento dodavatel sníží objem plynu v Nord Streamu 1 na pětinu maximální kapacity. Moskva tvrdí, že je důvodem údržba turbíny a sankce zavedené proti Rusku, unijní politici označují podobné kroky za vydírání a snahu zvýšit cenu plynu.

DPA: Státy EU se dohodly na pravidlech pro omezení spotřeby plynu

Členské státy Evropské unie se shodly na plánu, který má omezit spotřebu zemního plynu a stanovit podmínky pro vyhlašování plynové nouze. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na nejmenované diplomatické zdroje. Plán má snížit riziko plynoucí z možného úplného přerušení dodávek ruského plynu do EU. Dohodu by měly na svém dnešním mimořádném jednání schválit ministři energetiky.

Unijní exekutiva navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným.

Výsledný kompromis obsahuje oproti původnímu návrhu EK podstatně více výjimek a zpřísňuje také podmínky, za nichž mohou být státům uloženy povinné úspory. Stav plynové nouze má vymáhat pouze Rada EU - tedy zástupci členských států - nikoliv samotná Komise, jak předpokládal původní plán.

Během konzultací stálých zástupců členských států se ukázalo, že velká část zemí považuje solidaritu při zacházení s potenciálně nedostatkovým plynem za nesmírně důležitou a chce plynem šetřit. Kromě Maďarska vyjádřily v poslední době zásadní výhrady pouze tři další členské státy, uvedla DPA.

Dohodu by dnes měli formálně odsouhlasit ministři energetiky členských zemí na mimořádné schůzce, kterou svolal český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Pro přijetí plánu je zapotřebí kvalifikované většiny členských států EU a podle DPA je pravděpodobné, že návrh bude schválen.