Síkela: Vláda ve středu projedná varianty státního obchodníka s energiemi

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chce ve středu vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor. Vláda by měla vybrat nejvhodnější řešení. Síkela preferuje vznik agentury, která by mohla pověřit zkušené obchodníky na trhu. Síkela to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Státní obchodník s energiemi by podle ministra měl být připraven v nejbližší době, aby mohl zajišťovat energie pro veřejné instituce pro příští rok.