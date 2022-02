Síkela: Vláda poskytne na kompenzace tři miliardy Kč, rozhodne o nich za týden

Praha - Vláda chce podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) vyčlenit na kompenzace pro podnikatele částku do tří miliard korun. Týkat se má asi 11.000 podnikatelů, kteří byli omezeni protiepidemickými restrikcemi platnými od 25. listopadu do 26. prosince. Pomoc budou moci čerpat ti, kteří zaznamenali propad tržeb o 50 procent ve srovnání s druhým pololetím roku 2019. Nejvýše budou moci získat od půl milionu do 1,5 milionu korun v závislosti na odvětví. Podporu vláda zatím neschválila, chce ji ještě probrat s profesními svazy. Konečné rozhodnutí by mělo padnout příští týden. Síkela to řekl dnes na tiskové konferenci po jednání kabinetu.

Snahou je podle premiéra Petra Fialy (ODS) podpořit zejména drobné podnikatele, kteří nemají rezervy a výpadek tržeb by je ohrozil na existenci. "Pomoc bude cílená, administrativně nenáročná a snadno dosažitelná," uvedl. Týkat by se měla hlavně prodejců na vánočních trzích, organizátorů adventních trhů, cateringu, restaurací, hudebních klubů, cestovních kanceláří a agentur, organizátorů hudebních a sportovních akcích. Ministři uvažují ještě o jedné skupině, Síkela ji ale zatím nechtěl uvést.

Kompenzace budou poskytovány v režimu de minimis, není tak potřeba, aby ji schvalovala Evropská komise, uvedl Síkela. Jeden příjemce nesmí v průběhu tří let čerpat z podpor de minimis více než 200.000 eur (asi 4,9 milionu Kč). "Časově to vidím tak, že někdy do konce února budeme sbírat žádosti a někdy do poloviny, maximálně do konce března se ty peníze budou vyplácet," dodal Síkela.

Předchozí vláda připravila pokračování dříve fungujících programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Plošné uspokojení podnikatelů by v tomto případě stálo podle Síkely přes 12 miliard korun. Takovou podporu považuje za nesystémovou.