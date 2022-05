Síkela: V zásobnících je miliarda metrů krychlových plynu - 30 procent kapacit

Praha - Zásobníky plynu v České republice jsou naplněny z 30 procent, což je k 1. květnu historické maximum. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Množství plynu v zásobách ke dnešku překročilo miliardu metrů krychlových. Ke konci měsíce by chtěl Síkela, aby byla plná polovina kapacity. Splní se tak podle něj plán, že zásobníky budou před topnou sezonou naplněné nejméně z 80 procent, jak nařídil mimořádným opatřením.

Ministr také uvedl, že připravuje návrh zákona, podle kterého obchodníci, kteří nenaplní pronajaté kapacity zásobníků plynu, o ně přijdou, aby je mohl naplnit někdo jiný. Legislativní změnu chce předložit do konce května.

V minulém měsíci v zásobnících přibylo 550 metrů krychlových plynu. Účelem nákupů je zabezpečit dostatečné množství plynu před topnou sezonou a zabránit ekonomickým škodám, pokud by se zastavil tok plynu z Ruska.

Stát nakoupil na pokyn vlády také poprvé plyn pro státní hmotné rezervy. Síkela nechtěl uvést, kolik ho pořídil. Řekl, že půjde o desítky až stovky milionů metrů krychlových, které budou určeny jako "poslední rezerva" pro domácnosti a kritickou infrastrukturu. Domácnosti a nemocnice by podle něj ale měly být dostatečně zásobeny i jen ze zásob povinně nakoupených obchodníky.

V případě zastavení toku plynu z Ruska by byl podle Síkely problém se zásobováním provozů na plyn náročných oborů, jakými jsou například chemický průmysl a sklářství. Ministerstvo podle něj má plán postupného odpojování výrob podle jejich závislosti na plynu. Nejprve by byly odpojeny provozy, které mohou plynule přejít na jiný typ energie, pak zřejmě paroplynové elektrárny, následovalo by postupné omezování dodávek továrnám, které se bez plynu neobejdou.

Osmdesát procent kapacity bude představovat asi 2,8 miliardy metrů krychlových plynu. Na zimní období se připravují pravidelné kontroly stavu zásob. Podle exministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) okolní státy disponují většími zásobami. Potřeba je podle něj devět miliard metrů krychlových plynu. Kritizuje také, že stát zásobníky pronajímá, neuvažuje o jejich nákupu. Podle Síkely vláda do nákupů zásobníků investovat nemusí díky systému, který nastavila obchodníkům.

Člen představenstva ČSOB Ján Lučan v pořadu ČT uvedl, že by zásobníky pro stát pronajal na delší dobu pěti let. Pro stát by bylo podle něj také výhodné, kdyby si pronajal kapacity v terminálech LNG plynu. Síkela na to uvedl, že kvůli obchodním podmínkám nemůže uvést, jaké kroky chystá.

O dodávání plynu přes Polsko v pátek jednal ve Varšavě premiér Petr Fiala (ODS). Novinářům řekl, že jednat chce o tom, jak se může ČR podílet na LNG terminálech, jak z těch terminálů dostat zkapalněný zemní plyn do ČR a jak tímto způsobem odbourávat závislost země na Rusku. Síkela už dříve označil za fatální chybu, že minulá vláda neudělala nic pro napojení české plynárenské sítě na polskou. O oživení projektu napojení na Polsko, k jehož terminálu na LNG je z Česka nejblíž, se podle něj nyní jedná na ministerské úrovni i na úrovni náměstků.