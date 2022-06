Síkela: Úsporný energetický tarif pro domácnosti vláda projedná 22. června

Praha - Úsporný energetický tarif pro domácnosti vláda podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) projedná 22. června. Stát by měl lidem na část spotřeby zajistit slevu 15 až 20 procent. Tarif by měl platit celou nadcházející topnou sezonu, případně déle. Síkela to dnes napsal na twitteru. Ministr už dříve uvedl, že sleva se bude vztahovat na elektřinu i plyn. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc odhadl mezi 16 až 24 miliardami korun.

Pomoc s cenami energií Síkela označil za prioritu současné vlády. "S premiérem Petrem Fialou (ODS) jsme se dohodli, že ve středu 22. června vláda projedná úsporný tarif, jehož přípravu dokončujeme. Tarif pomůže s cenami energií a bude také motivovat k úsporám, které jsou základem snižování závislosti na Rusku," napsal.

Množství, na které stát zajistí slevu, chce Síkela odvozovat od druhu a účelu spotřeby. Už dříve v rozhovoru pro Právo upozornil na to, že neplánuje zahrnout tarify pro dobíjení elektrických automobilů nebo tarify pro volnočasové nemovitosti. Zároveň nastínil záměr, aby k tarifu měla přístup každá domácnost, fungovat by mohl automaticky.

Úsporný tarif by měl pokrýt inflaci. V dubnu podle dat Českého statistického úřadu zrychlila na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. Elektřina meziročně zdražila o 30,1 procenta, cena plynu stoupla proti čtvrtému měsíci loňského roku o 44,2 procenta.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá také v důsledku energetické krize, v souvislosti s ukončením činnosti skupiny Bohemia Energy a rusko-ukrajinským konfliktem, podporu pro firmy. Zatím se podle ředitele odboru podnikatelského prostředí na MPO Pavla Vinklera počítá s náklady kolem sedmi miliard korun. Zavedení mimořádných dotací umožňuje tzv. dočasný krizový rámec Evropské komise.

Podpora na dodatečné náklady kvůli zvýšení cen plynu a elektřiny se podle dočasného krizového rámce smí vztahovat k období od února do prosince letošního roku. Nárok na dotace budou mít jen firmy, které prokážou měsíční nárůst nákladů na energie o 200 procent ve srovnání se stejným období loňského roku. Jedna společnost bude moci získat nejvýše dva miliony eur (asi 50 milionů Kč).