Síkela: Připravili jsme energetický balíček obsahující 13 kroků

Praha - Ministři podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) připravili balíček opatření kvůli zdražení energií. Obsahuje 13 kroků pro domácnosti, firmy i zvýšení energetické bezpečnosti České republiky. Podrobnosti k jednotlivým opatřením bude ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) představovat v dalších dnech a týdnech. Síkela to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Seznam všech 13 opatření nezveřejnil.

Nový kabinet se chce zaměřit na adresnou, nikoliv plošnou pomoc, uvedl Síkela. Minulá vláda zanechala té současné podle něj výrazný schodek státního rozpočtu a je tedy nyní nutné pečlivě zvažovat každý krok uskutečněný v reakci na současnou energetickou krizi. Opozice by pokračovala v rozhazování peněz, tato řešení jsou sice v krátkodobém řešení líbivá, v dlouhodobém měřítku jsou však zničující pro naši ekonomiku, řekl Síkela.

Prvním a podle Síkely nejdůležitějším opatřením z nového balíčku je zvýšení životního a existenčního minima o deset procent od 1. dubna.

Stát dále plánuje firmám z energeticky náročných odvětví kompenzovat nepřímé náklady. Evropská komise program podle Síkely předminulý týden schválila, nyní se jedná o rozšíření výčtu odvětví, která by z něj mohla pomoc čerpat.

Síkela dále zmínil dříve schválený program Záruka Energie, do kterého začne Národní rozvojová banka přijímat žádostí od čtvrtka. Společnosti s náklady na energie, které převyšují deset procent z celkových provozních nákladů, budou moci získat na úvěr jeden až deset milionů korun státní záruku až do 80 procent jistiny.

MPO také pracuje na využití nového rámce veřejné podpory minulý týden přijatý Evropskou komisí pro firmy zasažené protiruskými sankcemi. Měly by mít možnost získat až 400.000 eur (asi deset milionů Kč).

V rámci posílení energetické bezpečnosti Síkela v úterý se svým německým protějškem předjednal zvýšení kapacity ropovodu TAL (Transalpinský ropovod) z italského Terstu. České republice, Německu a Rakousku by to mělo přinést asi 200.000 tun ropy měsíčně navíc. Souhlas musí udělit německá strana, uvedl Síkela. Doplnil, že s Německem ČR jedná také o využití jejich připravovaných terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG).

"Zvýšení kapacity ropovodu TAL je tím krokem, jak snížit závislost na dodávkách z Ruské federace," uvedl Síkela v souvislosti s dotazem na kroky oznámené Polskem. To dnes oznámilo, že plánuje přestat používat ruskou ropu do konce letošního roku. Nejpozději do konce května pak chce přestat dovážet ruské uhlí. "Polsko je v jiné situaci než my. Má to z určitého pohledu jednodušší. Jsme vnitrozemský stát, nemáme přístup k moři a nemáme vybudované některé infrastruktury, hlavně u plynu," uvedl dále Síkela.

Z dalších opatření Síkela zmínil záměr zjednodušit a zrychlit povolovací řízení pro obnovitelné zdroje energie, především pro fotovoltaiku. Vyšší desítky milionů jsou podle Síkely připravené na rozvoj obnovitelných zdrojů, aby je mohli využívat jednotlivci. Připomněl také dotační výzvu v rámci Národního plánu obnovy na podporu fotovoltaických systémů, ve které jsou vyčleněny čtyři miliardy korun, přičemž MPO nyní eviduje žádosti v objemu kolem dvou miliard korun.

Svaz průmyslu a dopravy podle svého vyjádření zatím opatření tzv. energetického balíčku neviděl, několikrát přitom nabídl odborné konzultace. "MPO jsme zaslali již několik dopisů s návrhy a požadavky řešení enormního růstu cen energie. Na řešení ale stále čekáme. Na tripartitě MPO přislíbilo dořešení kompenzací nepřímých nákladů, včetně širšího vymezení odvětví, kterých by se pomoc týkala. Situace je vážná a doufáme, že ji MPO bere vážně a balíček bude obsahovat i další opatření pro firmy," řekl ČTK ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu Bohuslav Čížek.