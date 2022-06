Síkela: Při nedostatku plynu necháme v provozu uhelné elektrárny

Praha - Dodávky plynu do České republiky jsou nyní stabilní a bez výpadků. Okolní země ale hlásí pokles dodávek plynu. Nelze proto vyloučit, že se dodávky ruského plynu do ČR omezí nebo úplně přeruší. Vláda v tomto týdnu schválila novelu energetického zákona, která umožní vyhlášení takzvaného předcházení stavu nouze v teplárenství. Umožní ponechat krátkodobě v provozu uhelné elektrárny, které by se jinak kvůli emisím musely odstavovat. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu k situaci v plynárenství řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Krizového štábu se dnes na ministerstvu průmyslu a obchodu zúčastnili zástupci firem ČEPS, Net4Gas, ČEZ, OTE či Správy státních hmotných rezerv. V plynových zásobnicích v České republice je nyní podle Síkely 2,22 miliardy metrů krychlových plynu, jsou tak plné ze dvou třetin. Síkela vyzval obchodníky, aby v nákupu plynu dále pokračovali a ještě ho zintenzivněli.

Evropa se má podle ministra připravovat na úplné zastavení dodávek ruského plynu. Česká republika patří v Evropě mezi země, které plynové zásobníky plní nejrychleji, uvedl Síkela. Ministr připomněl, že stát získal významnou část kapacity v terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. Přesnou kapacitu ale nesdělil, jde podle něj o informaci, kterou nelze zveřejnit.

Takzvané předcházení stavu nouze v teplárenství umožní vyrábět teplo uhelným teplárnám, které by jinak překračovaly emisní limity, uvedl Síkela. Stát tak chce zajistit dodávky tepla i v případě, že dojdou zásoby plynu.

Obchodníci s plynem, kteří nevyužijí svou rezervovanou kapacitu v zásobnících plynu v požadovaném minimálním množství budou moci o část této kapacity přijít. Počítá s tím novela energetického zákona, kterou tento týden podepsal prezident Miloš Zeman. Zákon má přispět k naplněnosti zásobníků a tím posílit energetickou bezpečnost Česka. Novela také v návaznosti energetickou krizi zkracuje režim dodavatele poslední instance na polovinu, tedy ze šesti měsíců na tři.