Síkela předpokládá, že ukončí působení v Prime Fund do konce roku

Praha - Kandidát hnutí STAN na ministra průmyslu a obchodu Jozef Síkela předpokládá, že ukončí působení v technologickém fondu Prime Fund do konce roku. ČTK dnes oznámil, že bezprostředně po potvrzení své nominace se rozhodl svůj podíl ve fondu prodat a veškeré aktivity v něm ukončit. "Předpokládám, že celý proces bude dokončen do konce roku," uvedl. Jeho vyjádření dnes ČTK poskytla manažerka mediálního týmu STAN Lubomíra Černá.

Síkela nastoupil na pozici spoluzakladatele a partnera technologického fondu Prime Fund letos v březnu. Doplnil, že v Prime Fund doposud získal podíl dvě procenta v celkové hodnotě 1,35 milionu korun.

"Odkup do konce roku rozhodně nebude problém. Mohu ujistit, že náš vztah se narovná do té míry, že žádný vztah nebude. Snažíme se zabránit tomu, abychom my nebo Jozef byli v jakémkoliv střetu zájmů. Spolupráci, byť přátelsky, musíme ukončit zcela. Jozef tedy nebude žádnou formou držet ani investorský, ani partnerský podíl," uvedl ve středu výkonný partner fondu Jan Svoboda. Fond investuje do různých technologických firem a start-upů, které chce Síkela coby budoucí ministr průmyslu podporovat.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan v pondělí řekl, že Síkela už začal řešit odprodej svého podílu ve fondu. Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí odpoledne odeslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na jmenování Síkely ministrem průmyslu a obchodu.

Síkela v navrhované budoucí sestavě vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN nahradil místopředsedu Starostů Věslava Michalika, který se nominace vzdal minulý týden kvůli spekulacím o svém podnikání. Síkela je manažer, bankéř a investor. Má za sebou 30 let v bankovnictví ve střední a východní Evropě, byl i členem představenstva rakouské Erste Group. Působil mimo jiné jako ředitel Slovenské spořitelny, ukrajinské Erste Bank a vybudoval korporátní bankovnictví v České spořitelně.