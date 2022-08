Síkela: Pokud nebude plyn, udržet ekonomiku je v zájmu každého

Praha - Udržet ekonomiku v chodu je podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) v zájmu každého. Stát nebude podle něj při nedostatku plynu preferovat průmysl před domácnostmi, v určité fázi je ale možné, že bude potřeba i jejich solidarita a částečné omezení. Upozornil na to, že lidé jsou zaměstnanci firem a zároveň jejich produkci využívají. Síkela to dnes řekl novinářům.

"My můžeme být konfrontováni se situací, kdy v Evropě bude nedostatek plynu, bez ohledu na to, kolik za něj bude kdo ochoten zaplatit. Prostě ten plyn nebude bez ohledu na cenu. V takovém případě samozřejmě bude nutné přejít k jakémusi restriktivnímu režimu," uvedl Síkela. V případě, že by ČR například měla o pomoc s dodávkami plynu požádat okolní státy, je podle něj namístě, aby se solidárně zapojili i takzvaní chránění zákazníci, tedy například domácnosti.

"Domácnosti zůstanou tím chráněným zákazníkem do posledního okamžiku, ale chráněný neznamená, že vlastně se jich nějaký diskomfort vůbec nedotkne. Protože my v případě, abychom opravdu zachovali ty tepny toho průmyslu, ten nejnutnější chod prostě v nějakém režimu, aby ta ekonomika a alespoň její základy fungovaly, tak možná budeme potřebovat solidaritu, pochopení a výpomoc ze strany domácností tím, že ty domácnosti řeknou: i my jsme zaměstnanci těch firem, i my potřebujeme některou produkci. A proto chápeme, že se musíme na určitou dobu dočasně omezit," uvedl Síkela.

Vyvrátil ale tvrzení, že by stát preferoval průmysl před domácnostmi. "Je to o tom, že tato situace nastane v okamžiku, kdy už určité části průmyslu budou stát, a my budeme řešit, jak radikálně zasáhneme tu ekonomiku ještě více, a myslím si, že je v zájmu každého, abychom tu ekonomiku v chodu udrželi, protože to je o hospodářském růstu, to je o prosperitě, to je o růstu blahobytu," uvedl Síkela.