Síkela nabídl obcím kolem letiště Líně u Plzně vytvoření společného podniku

Dobřany (Plzeňsko) - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) nabídl starostům z okolí záložního armádního letiště Líně u Plzně založení společného podniku, který by ovlivňoval budoucí rozvoj a chod strategického podnikatelského parku (SPP), který chce vybudovat stát. Hlavním investorem továrny tam má být Volkswagen (VW), který v Líních plánuje postavit za 120 miliard korun továrnu na výrobu baterií do elektromobilů, tzv. gigafactory na 130 hektarech SPP. O tom, co má stát na zbylé ploše, by spolurozhodovaly obce se státem. Společný podnik by také ovlivňoval provoz parku. Novinářům to řekl ministr. Obce tento model vítají. Finální dohoda mezi ČR a Volkswagenem bude podle Síkely uzavřena do prosince.

Podle Síkely by byl tento společný podnik v Česku unikátní, podobný funguje ve Švédsku. "Teď budeme s obcemi vyjednávat o jeho konečné podobě, o rozdělení pravomocí a dalších detailech. Jeho vznik může být během na dlouhou trať a bereme v potaz, že obce od nás budou potřebovat záruky co nejdříve," řekl ministr. Ty poskytne MPO prostřednictvím smluv, které zahrnou dohody o vybudování dopravní infrastruktury, splnění požadavků obcí a založení společné firmy. Síkela si dovede představit model, v němž by zástupci obcí získali místa v dozorčí radě a stanovy by zakotvily pravidla fungování SPP.

"Být účasten v akciové společnosti, která bude mimo jiné rozhodovat o tom, komu se prodají pozemky, kromě toho prvního investora (VW), znamená, že bychom se dostali z pasti," řekl starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany). Tím by se podařilo zajistit maximální počet 5000 zaměstnanců, obce by mohly ovlivnit skladbu investorů i plán staveb. "Bereme garanci pana ministra, že už na prosincovém zastupitelstvu kraje se má rozhodnout o zmenšení průmyslové zóny Líně, o což se snažíme od roku 2001. Protože původně plánovaná 700hektarová zóna by přinesla spoustu problémů a území ji není schopno absorbovat," řekl Sobotka.

Síkela obce ujistil, že maximální plocha parku bude 200 hektarů a na dalších 80 hektarech by byly veřejné související stavby jako rozvodna, transformovna, čistička a další. Potvrdí to aktualizované zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZUR), které se zpracovávají na žádost MPO a v prosinci je má kraj schvalovat. V ZUR bude zmenšený park, poloviční počet zaměstnanců a podoba dopravní infrastruktury, která sníží zátěž pro obce.

Do prosince bude podle Síkely uzavřena finální dohoda mezi ČR a VW. "Máme stanovené termíny, něco proběhne příští týden. Máme dohodu, že všechny projektové věci začnou běžet, až bude toto finální rozhodnutí," řekl. Starostové dnes byli ujištěni, že řada závazků slíbených vládou by měla být dotažena ve zrychleném tempu do prázdnin a poté by se s obcemi mohly podepsat smlouvy.

"Gigafactory je naprosto zásadní pro budoucnost republiky a náš automobilový průmysl, který zajišťuje desetinu českého HDP a až čtvrtinu exportu. Vláda vnímá získání této investice jako naprostou prioritu pro náš stát," uvedl ministr.

Garance pro obce budou podle něj ukotveny v memorandu a následně ve smlouvách. "Do června bude definice prvních připravovaných projektů, na něž budou přímé dotace ministerstva financí. A po dopadové studii investice (bude hotová do podzimu roku, CzechInvest vybírá zpracovatele) bude podpora projektů škol, školek, municipálního nájemního bydlení," uvedl. První fáze, tedy memorandum k dopravě, předběžná dohoda ke společnému podniku a smlouva se zárukami a první projekty k podpoře by se měly stvrdit usnesením vlády do prázdnin. "Do zastupitelstev obcí bychom chtěli jít s tvrdými jasnými smlouvami nebo jejich vzory, ne s nejasnými memorandy," řekl Sobotka.

Ministr dnes uvedl, že se posuzují varianty náhradních letišť pro leteckou záchrannou službu a civilní piloty, letouny a aviatické školy, které jsou dnes v Líních. "Prověřujeme ve studii proveditelnosti několik lokalit. Je tam Chotěšov a Dobřany, museli bychom to projednat s vlastníky pozemků. Bude se muset najít provozovatel toho civilního letiště, ale máme předběžnou dohodu, že by to mohl být kraj. Může to být i komerční subjekt pověřený krajem," řekl Síkela. V Chotěšově menší letiště je, v Dobřanech by bylo na skládce Vysoká, kde původě letiště před téměř 100 lety bylo.