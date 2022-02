Síkela: Na kompenzace dáme kolem 5 mld. Kč, podmínky čerpání dokončujeme

Praha - Vláda stále podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) kompenzace pro podnikatele neschválila. Resort průmyslu s profesními svazy dokončuje podmínky, chce více vyhovět jejich požadavkům. Změní období, ve kterém se bude srovnávat propad tržeb, rozšíří náhrady na další odvětví. Místo minulý týden avizovaných zhruba tří miliard korun by měl kabinet na podporu vyčlenit kolem pěti miliard korun. Síkela to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

Konečný návrh kompenzací by měl Síkela na vládu přinést příští týden, uvedl. S vyplácením by se podle něj mělo začít nejpozději do čtyř týdnů. Programy bude muset schválit Evropská komise, proces je s ní podle Síkely předjednaný.

Síkela minulý týden představil nový návrh náhrad, kdy by na ně měli mít nárok podnikatelé, kteří zaznamenali ve druhém pololetí loňského roku propad tržeb alespoň o 50 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Maximálně výše pomoci měla činit od 500.000 do 1,5 milionu korun.

"Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli vyjít partnerům vstříc byl ten, že minulá vláda vystavila nekryté šeky," uvedl Síkela. Z právního hlediska je podle něj problematické, do jaké míry byly tyto sliby závazné. Zástupci podnikatelských svazů upozornili, že státu hrozí žaloby o náhradu škody.

Srovnávací období by mělo tedy být listopad a prosinec. Mezi příjemci mají být nově také prádelny a zájezdoví dopravci, na které opatření nepřímo dopadla. Náhrady by se tak měly týkat 12.700 až 13.000 podnikatelů, minulý týden Síkela mluvil o 11.000 subjektech.

Podmínkou, kterou si ministerstvo průmyslu s profesními svazy podle Síkely odsouhlasilo bylo to, že kompenzace řeší naposledy. "Nemůžeme dál některé podnikatelské subjekty udržovat na transfuzích," uvedl. Dodal, že nejrychlejší cestou z krize je odstranění bariér v podnikání, vláda chce proto mimo jiné usnadnit příchod zahraničních pracovníků do ČR.