Síkela: MPO eviduje přes 1000 žádostí velkých firem o podporu kvůli energiím

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu v polovině týdne evidovalo přes 1000 žádostí velkých firem o podporu kvůli vysokým cenám energií. Firmy ale pomoc zřejmě získají až v příštím roce kvůli notifikaci Evropské komise. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Dotační výzva vychází z takzvaného dočasného krizového rámce Evropské unie. Ministerstvo výzvu vypsalo zhruba před 14 dny. "Náš odhad je, že žádostí bude mezi 6000 a 8000," uvedl Síkela. Vláda na pomoc velkým podnikům vyčlenila 30 miliard korun.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje by opatření z dočasného krizového rámce měl doprovázet ještě dodatečný produkt pro nejvíce postižené firmy.

Do budoucna má vláda připravené i stanovení cenových stropů energií pro velké podniky. Ty by měly být na stejné úrovni jako pro malé a střední firmy. Možnost zavést horní hranice cen elektřiny a plynu i pro velké firmy se dostala ve Sněmovně do již přijaté novely energetického zákona, která zejména zavedla výrobcům elektřiny povinnost platit odvody z nadměrných příjmů z jejího prodeje. Podobu zastropování cen by kabinet stanovil svým nařízením. Nařízení by mohla vláda podle Síkely vydat do konce roku.