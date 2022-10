Síkela: Mezi ministry EU panuje shoda začít se společnými nákupy plynu

Praha - Mezi ministry EU panuje všeobecná shoda začít se společnými nákupy zemního plynu již před létem 2023 a posilovat solidaritu a energetické úspory. Ministři se shodli také na tom, že je potřeba zabránit dopadu ceny plynu na ceny elektřiny. Po neformálním zasedání ministrů zemí EU zodpovědných za energetiku to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Evropská komise (EK) má podle jeho názoru po dnešním jednání jasnou představu, jaká opatření se od ní očekávají. Balíček opatření má komise předložit v příštím týdnu.

Každý stát má podle Síkely jiné představy o opatřeních, u jednotlivých států se liší také podmínky a zájmy. Je podle něj ale jasné, že je nutné zmírnit dopady současné energetické krize. Podle Síkely panuje také shoda na potřebě upravit klíčový cenotvorný index, aby byl odolnější spekulativnímu jednání na trzích.

Síkela očekává, že Evropská komise vezme výsledky dnešního jednání v potaz. Síkela uvedl, že jde během českého předsednictví již o čtvrté jednání rady ministrů zemí EU zodpovědných za energetiku, po dnešním neformálním jednání bude následovat další formální jednání ministrů.

Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla, že ceny plynu jsou nadále neudržitelné. Dodávky zemního plynu z Ruska poklesly pod deset procent. Právě proto podle ní EK pracuje na dalším balíčku opatření ke zmírnění energetické krize. Potřeba podle ní bude další snižování spotřeby plynu. Připravuje se také řešení vzájemné solidarity mezi státy, které mezi sebou nemají uzavřené dohody o solidaritě. Podle Simsonové může také nastat situace, kdy EK v určitých situacích státům nařídí povinné úspory ve výši alespoň 15 procent.

Společné nákupy plynu jsou podle Simsonové potřebné, aby spolu státy nesoutěžily a nepředháněly se v nabídkách na trhu. Pomůže to podle ní především menším členským státům. Síkela dodal, že kupní síla evropské ekonomiky dává určitou vyjednávací pozici. "Když nakupujete ve velkém, tak většinou nakupujete levněji," řekl Síkela. Evropa by měla podle něj jednat s největšími dodavateli plynu a dosáhnout co nejlepších cen.

Řešením vysokých cen energií a další pomocí Ukrajině ve válce s Ruskem se minulý týden na neformálním summitu v Praze zabývali premiéři a prezidenti zemí Evropské unie. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) má stále větší podporu oddělení cen plynu od cen elektřiny. Ministerský předseda též navrhoval uvolnění emisních povolenek z tržní rezervy tak, aby se snížila jejich cena, která má na ceny tepla a elektřiny vliv.

Podle Fialy je rovněž nutné hledat celoevropské možnosti pomoci s cenami energií velkým firmám, které není možno podporovat z jednotlivých státních rozpočtů. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová uvedla, že unijní exekutiva bude mít připravené detailnější návrhy opatření proti rostoucím cenám energií v následujících týdnech. Představí je členským státům před řádným unijním summitem v Bruselu, který se koná 20. a 21. října.