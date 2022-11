Síkela: Když budou klesat mimořádné výdaje, může pak klesat i sazba nové daně

Praha - Pokud budou klesat mimořádné výdaje spojené s krizí, mohla by do budoucna klesat i sazba daně z neočekávaných zisků. Před dnešním jednáním vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Koalice zatím na parametrech daně nenalezla definitivní shodu, v jednáních bude pokračovat do pátku, kdy má daňový balíček schvalovat Sněmovna.

"My jsme řekli, že chceme mimořádnou daň použít pouze na mimořádné výdaje spojené s krizí. Pokud budou mimořádné výdaje klesat, tak by do budoucna mohla klesat i mimořádná daň," připustil Síkela. Koaliční TOP 09 dříve navrhla, aby v prvním roce platila sazba 60 procent a v následujících letech sazba 40 procent.

Příjmy z daně z neočekávaných zisků mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se zastropováním cen energií. Daň by měly platit energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky. Novou daň vkládá do daňového balíčku, který aktuálně projednává Sněmovna, pozměňovací návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Daň by měla v příštím roce vynést 85 miliard korun. Ministerstvo financí odhaduje, že na kompenzaci maximálních cen energií bude potřebovat zhruba 100 miliard korun. Stanjurův návrh počítá se zavedením daně od příštího roku. Piráti původně chtěli, aby se vztahovala už na letošní rok, nakonec svůj pozměňovací návrh neuplatnili. Piráti také chtěli navrhnout snížení sazby daně z navrhovaných 60 procent na 40 procent.

O podobě daně jednali v úterý večer lídři koaličních stran ve formátu K15, tedy předsedů a dvou dalších zástupců. Shodu ale nalezli pouze na stažení návrhu předsedy klubu ODS Marka Bendy na snížení sazby daně z hazardu u loterií z nynějších 35 procent na 23 procent.

"V ostatních bodech ještě jednáme a vyžádali jsme si i expertní stanoviska," sdělil ČTK šéf lidoveckého klubu Marek Výborný. V pátek ráno se opět sejde K15, kde podle něj padne finální rozhodnutí.

"Ze včerejšího (úterního) jednání bylo zřejmé, že nebude shoda na pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy, který se týkal sazby u loterií. Ten by měl ten pozměňovací návrh stáhnout. O ostatních budeme ještě jednat,“ potvrdil ČTK předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Někteří koaliční partneři vznesli proti Bendovu návrhu námitky, a nemá tak smysl podávat pozměňovací návrh, který pak neprojde, poznamenal. Benda podle něj sám na jednání oznámil, že svůj návrh stáhne.