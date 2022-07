Síkela: Domácnostem stát na energie přispěje fixní částkou

Praha - Na úsporný tarif, který má českým domácnostem pomoci s vysokými cenami energií, by vláda podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) mohla vyčlenit 30,6 miliardy korun. Z této sumy rozdělí 3,6 miliardy korun mezi domácnosti s domovními kotelnami, které původně v programu podpory nebyly zahrnuty. Řešení má ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připraveno i pro odběratele tepla z tepláren, kteří byli druhou nezahrnutou skupinou. Síkela to dnes řekl před jednáním Sněmovny, která má o návrhu úsporného tarifu jednat. Místopředseda ANO Karel Havlíček dnes uvedl, že vláda přišla s úsporným tarifem pozdě. Systém je podle opozičního hnutí navíc složitý a nedostatečný.

Začlenění domácností s vlastními kotelnami nebo centrálním vytápěním z tepláren je součástí pozměňovacích návrhů, které dnes ráno schválil sněmovní hospodářský výbor, uvedl jeho člen Tomáš Müller (STAN). Příspěvek na energie u domovních kotelen dostanou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo podobní vlastníci kotelen. Stejný systém by měl fungovat u centrálních zdrojů tepla, uvedl.

O tom, jak bude pomoc konkrétně vypadat, rozhodne podle Síkely vláda zhruba na přelomu července a srpna. "Věřím, že vláda na tuto pomoc poskytne minimálně původně dohodnutých 27 miliard. To v kombinaci s odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje zajistí domácnostem příspěvek až 16.000 korun," řekl.

Pro domácnosti napojené na teplárny má MPO podle Síkely připraveny dvě varianty řešení. V první by mohla vláda poskytnout až deset miliard korun na modernizaci tepláren. "Teplárny výměnou za to avizovaly, že tuto pomoc zohlední v konečných cenách pro odběratele," uvedl. Dodal, že tento postup musí schválit Evropská komise a její rozhodnutí se česká strana podle Síkely v těchto dnech snaží urychlit. Pro jistotu má ale nachystanou i druhou variantu, ve které počítá s tím, že by stát těmto domácnostem pomohl také prostřednictvím úsporného tarifu.

Síkela dnes zopakoval, že příspěvek dostanou lidé automaticky, jeho přesnou výši zjistí ve vyúčtování. Podpora se nebude vztahovat na víkendové nemovitosti a dobíjení elektromobilů. "Vláda díky tomuto nástroji (úspornému tarifu) získá možnost naprosto flexibilně rozhodnout, jak domácnostem s energiemi pomůže a na základě svého nařízení jim přispěje takovou částkou, jakou uzná za vhodnou, a to kdykoliv a opakovaně," doplnil Síkela. Dříve řekl, že opatření by mělo platit od října. Jeho případné opakovaní bude podle Síkely záviset na sociální naléhavosti a fiskální odpovědnosti vlády.

Ministři na pomoc firmám a domácnostem slíbili vydat 66 miliard korun. Pokud se tato podpora podle Havlíčka rozpočítá pro letošní a příští rok, lidé ji ve vyúčtování ani nepostřehnou. Označil ji za "čučkaření".Účinným řešením je podle něj zastropování cen energií. Přes své výhrady opozice hodlá dnes návrh úsporného tarifu podpořit. "Nebudeme si brát občany jako rukojmí," řekla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.