Síkela: Dodávky z Ruska jsou stabilní, firmy z EU nebudou platit v rublech

Praha - Česká republika má zásoby plynu přibližně na jeden měsíc, zásoby ropy a ropných produktů na více než 90 dní. V současnou chvíli jsou veškeré dodávky energií stabilní, uvedl dnes po jednání krizového štábu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Firmy z Evropské unie budou podle něj pokračovat v platbách za energie Rusku v té méně, ve které byly kontrakty sjednány, a jakékoliv jednostranné změny budou považovány za porušení těchto smluv.

Zástupci energetiky se mají kvůli současné situaci podle Síkely znovu sejít příští týden. Česká republika je podle ministra připravena na všechny možné varianty vývoje dodávek plynu a ropy z Ruska. Dnešního jednání krizového štábu se kromě Síkely zúčastnil také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), zástupci společnost Net4Gas, která je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR, zástupci Správy státních hmotných rezerv (SSHR), společnosti Čepro, ČEPS a zástupci všech významných obchodníků a výrobců energií.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal ve čtvrtek dekret, podle kterého ode dneška odběratelé z takzvaných "nikoliv přátelských zemí" musí za ruský plyn platit v rublech. Zahraniční kupci mají podle dekretu peníze na rubly směňovat pomocí účtů v ruské bance. Putin rovněž prohlásil, že pokud se tyto platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny.

ČR je podle Síkely od dnešního rána ve spojení s úřadem předsedy Evropské rady, EU dnes zveřejní společný výstup na ruský požadavek na platby za energie v rublech, ve kterém platby v ruské měně odmítne.

"Příští týden 7. dubna na tento postup naváže jednání expertních ministerských skupin Evropské unie. A jejím úkolem bude dopracovat to, na čem jsme se už předběžně dohodli, a sice detail společných nákupů energií v rámci Evropské unie a koordinace přípravy na zimu. Česká republika samozřejmě od začátku tento jednotný postup na úrovni Evropské unie podporuje," řekl Síkela.

Dnes odpoledne začne jednání Mezinárodní energetické agentury na ministerské úrovni, předmětem jednání bude další dobrovolné uvolňování ropy na trh ze strany členských států agentury. "Již dříve se členské státy shodly na uvolnění 60 milionů barelů ropy," uvedl Síkela s tím, že tato ropa již na trh přichází. Předpokládá se uvolnění dalších 120 milionů barelů ropy, 60 milionů z toho má poskytnout USA. "Což považuji za krok velice prospěšný z hlediska stabilizace trhu," dodal Síkela.

Dodávky ruského plynu do EU pokračují nehledě na požadavek Kremlu platit rubly

Ruský státní plynárenský gigant Gazprom oznámil, že pokračuje v dodávkách zemního plynu přes Ukrajinu podle požadavků evropských zákazníků. Podle ruské tiskové agentury RIA si Gazprom na dnes zarezervoval také kapacitu pro dodávky do Evropy plynovodem Jamal. Ne vždy však Gazprom rezervovanou kapacitu využije.

Údaje slovenského provozovatele plynovodů Eustream ukazují, že denní nominace, tedy požadavky na dodávky ruského plynu na Slovensko přes Ukrajinu, vzrostly v pátek na nejvyšší hodnotu od 30. listopadu, uvedla agentura Reuters.

Podle dekretu ruského prezidenta mají zahraniční kupci peníze na rubly směňovat pomocí účtů v ruské bance. Putin rovněž prohlásil, že pokud se tyto platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. Západní představitelé tento model odmítají.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož by si měl každý kupec u ruské banky Gazprombank otevřít dva účty. Na devizový by měl zaslat platbu v zahraniční měně. Za tu by Gazprombank nakoupil rubly a uložil je na klientův rublový účet. Z toho by se pak uskutečnila platba na účet ruské plynárenské společnosti Gazprom. Pro Rusko by měl mít systém tu výhodu, že rubl, který se v poslední době dostal pod tlak kvůli západním sankcím, by mohl díky tomu výrazně posílit.

Evropské státy, který za ruský plyn platí převážně v eurech, tvrdí, že Rusko nemá právo měnit smlouvy. Skupina zemí G7 ruský požadavek odmítla.

Rusko je důležitým dodavatelem energetických surovin do Evropy. Tyto dodávky jsou nejsilnější pákou, kterou může Putin využít v boji proti sankcím, jež na Rusko uvalují západní země kvůli jeho útoku na Ukrajinu, upozornila agentura Reuters.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tento týden řekl, že Rusko nebude požadovat, aby odběratelé platili za zemní plyn v rublech okamžitě. Z technologického hlediska půjde o delší proces. Analytici v Moskvě předpokládají, že systém začne plně fungovat možná až v květnu. Agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že součástí některých kontraktů je, že plyn je dodán ještě před zaplacením, což znamená, že kohoutky nebudou zavřené okamžitě.

Německo nadále platí za ruský plyn v eurech, Putinův dekret vláda zkoumá

Německo nadále platí za dodávky ruského plynu v eurech. Dnes to novinářům na tiskové konferenci řekla mluvčí německého ministerstva hospodářství Beate Baronová s tím, že Berlín trvá na dodržování uzavřených smluv. Mluvčí německé vlády Wolfgang Büchner k tomu řekl, že kabinet kancléře Olafa Scholze podrobně zkoumá dekret ruského prezidenta Vladimira Putina, podle kterého od dnešního dne odběratelé ze seznamu takzvaných "nikoliv přátelských zemí" musí za ruský plyn platit v rublech, jinak jim hrozí zastavení dodávek.

"Dekret nyní zevrubně prověříme a vyhodnotíme. Pro nás je zcela jasné, že soukromé smlouvy platí. Německo nadále platí v eurech," řekla Baronová. Připomenula, že skupina států G7 se rovněž shodla na tom, že je nezbytné znění dohod dodržet.

"Mohu k tomu obecně říci, že německá vláda se v posledních dnech jasně vyjádřila, že většina dohod na dodávky energií stanovuje jako měnu platby euro, případně americké dolary," uvedl Büchner. "Spolková vláda nyní dekret prověřuje, a to včetně konkrétních následků," řekl.

O dopadech dekretu mluvčí odmítli hovořit, neboť toto téma považují za spekulace. Nereagovali ani na otázky možného vyvlastnění a zestátnění německých divizí ruských energetických společností Gazprom a Rosněfť, což ve čtvrtek naznačil německý list Handelsblatt. "Takové zprávy nekomentuji a nebudu spekulovat," řekla Baronová.

Mluvčí také řekla, že dodávky plynu do Německa jsou stabilní. Německý ministr hospodářství Robert Habeck ve středu oznámil, že vyhlásil stupeň včasného varování, což je první ze tří varovných stupňů u zásobování plynem. Berlín zhoršení zásobování nevylučuje v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a se zmíněným ruským požadavkem platit za plyn v rublech.