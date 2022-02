Síkela do několika týdnů navrhne kompenzace kvůli zdražování energií

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu chce do několika týdnů předložit návrh pomoci pro firmy potýkající se s vysokým nárůstem cen energií. Rozšířit by se měla i pomoc pro domácnosti, kterým hrozí energetická chudoba. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy se 43 procentům členských firem zvýšily náklady na energie o více než 20 procent. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar v pořadu navrhl, aby šlo Česko cestou kompenzací nepřímých nákladů firmám v zasažených odvětvích stejně jako na Slovensku či v Německu.

V případě firem resort podle Síkely v současnosti analyzuje nejpostiženější odvětví s velkým podílem energetických nákladů. Jako řešení se podle něj nabízí kompenzace z plateb za emisní povolenky nebo přeplatků DPH. Ve hře jsou podle něho i překlenovací úvěry od státních finančních institucí nebo půjčky od komerčních bank se státní zárukou.

U domácností chce Síkela posunout limity pro ohrožení energetickou chudobou. Jednou z cest by mohly být speciální tarify pro postižené domácnosti. Pomoc má být podle něho co nejvíce adresná a nikoliv plošná, aby ji čerpaly i bohatší příjmové skupiny. Podle svých slov nebude navrhovat plošný příspěvek 200 až 400 korun na osobu z emisních povolenek, se kterým nedávno přišli Piráti.

Ministerstvo rovněž chystá změny legislativy v energetice, aby se nemohla opakovat situace, kdy některý z dodavatelů energií nebude schopný splnit své dlouhodobé závazky vůči klientům, jako v minulém roce učinila například firma Bohemia Energy. Energetický regulační úřad (ERÚ), který loni situaci kolem Bohemia Energy nezabránil, měl Síkelovi již dodat návrh opatření, aby se problém neopakoval. Ministr to chce během jednoho až dvou týdnů vyhodnotit. Do budoucna nevyloučil ani personální změny v ERÚ.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měl mít ERÚ připravený plán opatření pro případ energetické chudoby. Po loňském selhání ERÚ by podle něj měl ministr průmyslu hledat do čela úřadu nové lidi. Stát by měl pomáhat nejslabším příjmovým skupinám v nákupu technologií či zateplování budov, které by snižovaly spotřebu energie. Příspěvek na bydlení je podle něho pro nejchudší domácnosti nedostatečný.

Středula dnes rovněž uvedl, že odbory navrhují vytvořit spolu s vládou a zaměstnavateli plán hospodářského růstu, který by reagoval na kroky České národní banky nebo vládní škrty, a chtějí se proto tomuto tématu na tripartitě věnovat. Česku podle jeho slov hrozí stagflace.