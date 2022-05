Síkela: ČR nechce platit plyn v rublech, může podpořit letošní konec ruské ropy

Brusel - Česko je za určitých okolností ochotno podpořit ukončení dovozu ruské ropy do konce letošního roku, o němž se v EU hovoří v souvislosti s novým balíkem protiruských sankcí. Patří také k velké většině unijních zemí, které i nadále nechtějí platit za ruský plyn v rublech, jak požaduje Moskva. Novinářům to dnes řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela po mimořádném jednání s unijními kolegy věnovaném zejména zajištění dostatečných zásob plynu v době nejistého obchodování s Ruskem.

Evropská komise má do poloviny týdne předložit unijním zemím návrh šestého balíku protiruských sankcí. S cílem omezit možnosti režimu prezidenta Vladimira Putina financovat vojenskou agresi na Ukrajině počítá Brusel s embargem na dovoz ruské ropy. Podle diplomatických zdrojů patrně půjde o postupné ukončení dovozu do konce letošního roku. Členské státy zatím nemají k návrhu jednotný postoj a Maďarsko či Slovensko si hodlají vyjednat výjimku.

Podle Síkely by Česko mohlo návrh podpořit, pokud budou fungovat zvažované společné nákupy energií a unie bude mít k dispozici rezervy, které by pokryly případné nedostatky na evropském trhu.

"Pokud bude platit princip, že i o tu bolest se musíme rozdělit spravedlivým způsobem, tak si umím představit, že bychom ty sankce podpořili," řekl po jednání Síkela s odkazem na očekávané ekonomické problémy spojené s ukončením odběru ruské ropy.

Ministři se bavili také o tom, jak zajistit dostatek plynu pro své země a zároveň neporušit dosavadní protiruské sankce, k čemuž by podle komise vedly platby v rublech. Česko podle Síkely nadále hodlá za plyn platit v eurech, což mu však usnadňuje fakt, že většinu plynu nakupuje na západoevropských burzách. Jedinou českou firmou, která nakupuje plyn přímo v Rusku, je ČEZ, který podle ministra stále platí v eurech.

"My jsme se dohodli na tom, že nebudeme přijímat žádné kroky, které by oslabily účinek sankcí na Ruskou federaci. Na takovéto věci přistoupit nemůžeme," prohlásil Síkela k ruskému požadavku. Stejně jako kolegové z dalších zemí však řekl, že komise zatím zcela neobjasnila, v jakém případě bude platba za ruský plyn porušovat sankce. Unijní exekutiva to podle ministra slíbila učinit v nejbližších dnech.