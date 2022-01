Síkela chce od ERÚ do 14 dnů návrhy řešení situace na energetickém trhu

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) požaduje od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), aby předložil návrhy řešení současné situace na energetickém trhu. Úřad je má dodat do 14 dnů. Do jednoho měsíce pak Síkela chce dostat strategický výhled, případně i konkrétní legislativní návrhy. Řekl to dnes novinářům po jednání se zástupci ERÚ.

"Musíme se zamyslet nad tím, jestli ta regulace energetického trhu je dostatečná, zejména v oblasti ochrany spotřebitele," řekl Síkela. V režimu dodavatele poslední instance (DPI) podle něj skončilo přes milion zákazníků, jako hlavní důvod se uvádí zvýšení velkoobchodních cen energií. Skupina Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR, která dodávala energie zhruba 900.000 klientům, oznámila loni 13. října ukončení činnosti a dodávek elektřiny i plynu. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích. Následně skončili i další menší dodavatelé.

"Já jsem samozřejmě velmi nespokojen s tou situací a vyzval jsem ERÚ k tomu, aby se zamyslelo nad tím, co jsme se z této situace naučili. A vyzval jsem je, abych do 14 dnů dostal na stůl návrhy řešení stávající situace. To znamená, jaká opatření bychom mohli přijmout teď rychle. To je to rychlé řešení stávajících problémů," řekl Síkela.

Zamyslet se je podle něj potřeba například nad tím, zda nezpřísnit podmínky pro podnikání v této oblasti. Zmínil například nízké kauce při vstupu na energetický trh. "Já si pořád říkám, jestli můžeme dopustit to, aby se to někdy v budoucnu opakovalo. A já si myslím, že prostě některé změny udělat musíme," uvedl Síkela. Konkrétní kroky bude konzultovat, inspirovat se chce i v okolních zemích. Jako jednu z možností nevyloučil například státního dodavatele energií, chce ale nejdříve zjistit, jak tato varianta funguje v jiných zemích.

Vláda již řadu kroků proti vysokým cenám energií schválila. Lidem má pomoci zvýšení příspěvku na bydlení, v souvislosti s tím již schválila návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Využít bude možné také mimořádnou okamžitou pomoc, pro podnikatele se rozšíří program Záruka v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií.