Síkela by měl podle šéfky TOP 09 vysvětlit svůj výrok o firmách a energiích

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) by měl podle předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na koaliční radě vysvětlit svůj úterní výrok, aby se velké firmy vydávaly za malé a střední, aby dosáhly na vládní pomoc s vysokými cenami energií. V souladu s výkladem Síkelova ministerstva to pokládá za nadsázku. Místopředseda hnutí STAN Jan Lacina výrok označil za nešťastný. Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) řekla, že Síkela by měl být vyměněn. Uvedli to v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News.

Síkela při úterním vystoupení na sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně vzkázal velkým firmám, aby se tvářily jako malé a střední podniky, aby mohly dosáhnout na vládní pomoc. "Já si umím představit, a tohle jsem nikdy neřekl, že při té definici malé a střední firmy budeme asi umět v rámci nějakých sporných limitů přimhouřit oko. To znamená, že já všem velkým (firmám) doporučuji: tvařte se jako malé a střední, aspoň na přechodnou dobu,“ řekl Síkela v projevu. Sklidil za to kritiku opozice. Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Srnky bylo v kontextu celého Síkelova vystoupení zřejmé, že výrok byl nadsázkou, uvedl server novinky.cz.

Lacina uvedl, že Síkelův výrok byl nešťastný a nevhodný. Na to, zda byl skutečně míněn jako žert, je podle něj třeba ptát se přímo ministra.

Podobně se vyjádřila i místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix, která výrok považuje za nepovedený vtip. Síkelu ale kritizovala za to, že s takovým vyjádřením přišel na debatě s velkými podniky, kterým vláda zatím nepomáhá s řešením vysokých cen energií. "Pokud pomoc potřebují a odpovědí je nepovedený vtip, mohlo to vyvolat rozladění," řekla.

Vláda ve středu rozhodla o tom, že maximální ceny elektřiny a plynu se budou vztahovat na domácnosti, firmy připojené na nízké napětí a veřejné služby bez ohledu na spotřebu. Malé a střední firmy připojené na vysoké a velmi vysoké napětí budou mít cenový strop stanovený na 80 procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let. U plynu se bude zastropování týkat kromě domácností také firem s roční spotřebou do 4200 MWh. Malé a střední firmy jsou firmy do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 50 milionů eur (asi 1,23 miliardy Kč).

Dostálová označila Síkelu kvůli jeho vyjadřování za "útočníka z pralesni ligy", kterého by bylo třeba nahradit hráčem z vyšší ligy. Pekarová Adamová to nechtěla komentovat jako výrok od někoho, kdo byl členem vlády Andreje Babiše (ANO).

Ministr byl za styl svého vyjadřování kritizován již dříve a spekulovalo se o jeho odvolání. Předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) před měsícem uvedl, že ministr získal podporu na jednání vedení koaličních stran. Poukázal na to, že Síkela je schopen přicházet s řešeními i na evropské úrovni. Vytknul mu ale, že musí lépe komunikovat a své návrhy přehledněji a lepším způsobem zveřejňovat.