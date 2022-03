Síkela bude jednat o dodávkách plynu se zástupci energetického sektoru

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) bude jednat se zástupci energetického sektoru o dalším postupu při dodávkách zemního plynu z Ruska. Na pátek svolal krizový štáb a ještě dnes chce o situaci jednat s některými resortními kolegy z unijních zemí. Síkela to vpodvečer uvedl na twitteru. Zároveň ujistil, že dodávky ruského plynu jsou nyní stabilní a v zásobnících je uložena přibližně měsíční rezerva.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal dekret, podle kterého se od pátku musí za ruský plyn platit v rublech. Prohlásil rovněž, že pokud se platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. Francie, Německo či Rakousko už takový postup odmítly.

Podle Síkely je Česko kvůli ruskému postupu v kontaktu s unijními spojenci kvůli koordinaci postupu. "Já se ještě dnes spojím s některými resortními kolegy z unijních zemí, abych s nimi současnou situaci prodiskutoval," uvedl.

O dalším postupu chce Síkela jednat i se zástupci energetického sektoru v Česku. Na páteční ráno proto svolal jednání krizového štábu. Krizový štáb plynárenské soustavy pravidelně zasedá na ministerstvu již několik týdnů. Poslední jednání měl dnes.

V současnosti jsou dodávky ruského plynu podle Síkely stabilní. "Nepozorujeme žádné výpadky," ujistil. Dodal, že v zásobnících na českém území jsou zásoby plynu přibližně na měsíc a ropy na více než 90 dní.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla dnes poslancům bezpečnostního výboru řekl, že pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu, situace by prakticky neměla řešení. V Česku se podle Neděly těží zhruba dvě procenta celkové tuzemské spotřeby plynu, zbytek tvoří téměř výhradně ruský plyn. Problém by podle něho měla velká část celé Evropy, do níž jde z Ruska 44 procent spotřeby plynu. Jediným možným postupem by byl společný nákup plynu v rámci EU a jeho poměrné přídělové rozdělení mezi členské státy, jako tomu bylo v případě vakcín proti covidu, podotkl.