Praha - Šikana mezi spolužáky na českých školách má často podobu posměšků a vydírání prostřednictvím sociálních sítí, s vysokou četností se vyskytují problémy se sexuální orientací či sexuálními narážkami. Vyplývá to z analýzy oznámení, která žáci vložili na web projektu Nenech to být, kde mohou na šikanu upozornit. Do projektu se zapojilo víc než tisíc škol, jeho systémem za poslední rok prošlo víc než 2000 zpráv o rizikovém chování. ČTK to sdělil spoluzakladatel projektu Jan Sláma.

Platformu Nenech to být spustili loni studenti z gymnázia Brno Vídeňská. Podpořily ji mimo jiné ministerstvo školství a Linka bezpečí. Děti do ní mohou anonymně popsat problémy své i svých spolužáků. Celkem je v Česku přibližně 5500 základních a středních škol, na které chodí víc než 1,3 milionu žáků.

Kyberšikana se vyskytuje minimálně v 15 procentech případů. "Časté jsou i facebookové skupiny či stránky zaměřené specificky na zesměšňování oběti," uvedl spoluzakladatel aplikace Jan Sláma. Děti oznámily také sebevražedné tendence, sexuální narážky i sebepoškozování. V minimu případů se podle autorů projektu objevily u středoškoláků informace o znásilnění.

"Ačkoliv se vůči dřívějším dobám šikana přesouvá více do on-line prostředí, nechybí ani krádeže či fyzické útoky," napsali autoři aplikace. Fyzické útoky se podle nich objevují až ve 47 procentech případů. Často jsou se šikanou spojeny drogy. Žáci hlásí také ponižování ze strany učitelů, domácí násilí nebo počínající anorexii.

Odhalit šikanu bývá podle odborníků složité. "Podstatnou vlastností šikany je skrytost a nepřístupnost. Často všichni přímí, ale i nepřímí účastníci šikany z rozličných důvodů brání jejímu odhalení. A to i oběti. Pro oběť je bolestivé a zraňující mluvit o svém týrání, hrozí jí, že ztratí poslední zbytky sebeúcty," uvedl specialista na řešení školního násilí a šikanování Michal Kolář. Vedení některých škol se navíc šikanou nechce zabývat. Spolupracovníci projektu Nenech to být se proto budou v novém školním roce věnovat každému vážnému nahlášenému případu, aby škola i žák dostali pomoc.

Podle autorů projektu je důležité, aby o šikaně psala média, mluvily slavné osobnosti nebo youtubeři. "Čím dál častěji nás zaráží, jaké tabu pro některé lidi šikana je. Hodně lidí si za ní nedokáže nic konkrétního představit. Její oběti se pak mohou cítit osamocené a bojující proti celému světu," podotkl spoluautor aplikace David Špunar.

Záměrem projektu je zabránit rozvoji šikany do násilných forem a pokusit se ji řešit hned v zárodku. Školy se mohou do systému zdarma registrovat. Sami studenti či rodiče se do systému registrovat nemusí.