Šijeme si na sebe bič, řekl po postupu do Ligy mistrů Trpišovský

Praha - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského jsou fotbalisté Slavie v současnosti možná na vrcholu cesty, kterou začali před čtyřmi lety příchodem nových majitelů. Je mu jasné, že posledními úspěchy a středečním postupem přes Kluž do základní skupiny Ligy mistrů si na sebe Pražané ušili bič, sám však zůstává při zemi. I proto už myslel na víkendové ligové utkání v Opavě.

"Můj největší úspěch je, že jsem rok a tři čtvrtě vydržel ve Slavii. Když se podívám do historie slávistických trenérů," řekl s úsměvem Trpišovský novinářům po výhře 1:0 nad Kluží v odvetě a prvním postupu Slavie do Ligy mistrů po 12 letech.

"Teď vážně, těch úspěchů je spousta. Vzpomínám na první ligovou výhru, dvakrát na postup do Evropské ligy s Libercem, na double na jaře. Všichni víme, jak těžké je se dostat do Ligy mistrů. Je to určitě obrovský úspěch, papírově asi největší. Ale pro mě je další z řady, který se nám s realizačním týmem povedl," dodal bývalý trenér Žižkova či Liberce.

Třiačtyřicetiletý kouč převzal Slavii v půlce předminulé sezony a v uplynulém ročníku ji dovedl k zisku double - vítězství v lize a domácím poháru. "Nejbližší cíl? Vyhrát v Opavě. Jsem rád, že jsme všechny tyhle věci za rok a tři čtvrtě zvládli. Teď si samozřejmě šijeme na sebe bič, každý bude čekat, že teď postoupíme ze skupiny a budeme obhajovat naše pozice. Já vždy říkám, že není nic staršího než včerejší úspěch," uvedl.

"Teď je to skvělé, ale až budeme hrát v Opavě, už se na to nikdo ptát nebude. S realizačním týmem na ničem spát nebudeme, víme, jaký fotbal je, co může být za měsíc. Je to spíš pro lidi, aby fandili pořád stejně a vážili si i obyčejného ligového vítězství. Abychom mezi sebou nehledali spory a užívali si atmosféru. Slavia v minulosti zažila obrovské rány, na to by si vždycky všichni měli vzpomenout," připomněl kouč.

Hlavní zásluhu na vzestupu Slavie má podle něj šéf klubu Jaroslav Tvrdík. "Ve fotbale je tři a půl roku a má dva tituly, dva poháry, dvě skupiny Evropské ligy a teď Liga mistrů. Je to spíš o něm, on klub řídí. Ta vizitka je neuvěřitelná. Je to samozřejmě práce všech lidí, ale on je ta hlava. Nemělo by se zapomenout, že on s panem Šimáněm klub v určité době zachránili. Ta cesta a vzestup Slavie začaly už v téhle době, teď je možná na vrcholu. Získat během tří měsíců double a postoupit to Ligy mistrů, víc už asi být nemůže, to bychom ji museli vyhrát," řekl Trpišovský.

Těší ho, jak se mužstvo vyrovnalo s letními odchody opor stoperů Michaela Ngadeua se Simonem Delim a záložníků Miroslava Stocha s Jaromírem Zmrhalem. Do základní sestavy se mu naopak povedlo začlenit posily středopolaře Nicolaeho Stancia se stoperem Davidem Hovorkou.

"Mužstvu jsme dost pustili žilou. A není jednoduché přivést nové hráče a hned je do toho zapracovat. Klobouk dolů před nimi. Myslím, že Nico Stanciu bude hrát ještě líp, ve dvojzápase úplně neukázal všechno, co umí," prohlásil Trpišovský.

"David Hovorka byl pod obrovským tlakem, že má někoho nahradit. Někteří pomalu trhali permanentky, že nám odešli dva hráči, že to nezvládneme. My přitom dostali jeden gól za deset soutěžních zápasů. Vím, že tyhle zápasy umí, říkal jsem, že v Evropě bude lepší než v lize. Je jako zabiják, když jde do klece. Stříká z něj testosteron, je šťastný, že může hrát," dodal.

Slavia postupem do skupiny získá prémii 393 milionů korun, další posily ale teď přivádět nehodlá. "Musíme si na to sednout, dál čelíme hodně vysokým nabídkám na naše hráče. Když nikdo neodejde, tak ne. Pokud někdo odejde, budeme o tom uvažovat. Řešíme to průběžně, protože zájem o naše hráče je. Ale určitě to teď není tak, že by někdo měl přijít hned. Je nás 20 plus gólmani. Pokud se nikdo nezraní, určitě nemáme v plánu někoho přivést jen proto, že jsme postoupili," řekl Trpišovský.