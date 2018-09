New York - Zbývající signatáři mezinárodní jaderného dohody s Íránem po odstoupení Spojených států se dohodli spolupracovat na vytvoření zvláštního mechanismu, který jim nadále nehledě na americké sankce umožní s Teheránem obchodovat, a to včetně nákupu íránské ropy. Po setkání s činiteli Británie, Číny, Francie, Německa, Ruska a Íránu na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku to novinářům sdělila šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Dnes o tom informovala agentura Reuters.

Írán čelí novým americkým sankcím od začátku srpna a zavedení dalších sankcí se očekává na podzim. Je to přímý důsledek květnového rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015.

Írán se na základě této dohody zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení části sankcí. Trumpovi mimo jiné vadilo, že dohoda se nevztahuje na íránský balistický program či na zapojení země do válek v Sýrii a Jemenu.

K odstoupení USA od dohody, kterou podepsaly také Británie, Francie, Rusko, Čína a Evropská unie, se již dříve kriticky vyjádřili její další signatáři a EU usiluje o to, aby zachovala obchod s Íránem. Teherán pohrozil, že od dohody odstoupí, pokud mu přestane přinášet ekonomické výhody plynoucí ze zrušení sankcí.