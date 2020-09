Signal Festival se zaměří na ekologii a bude i v Holešovicích

Praha - Pražský festival digitální a kreativní kultury Signal se letos kromě Karlína a Starého Města uskuteční také v Holešovicích. Osmý ročník festivalu sjednotí téma s názvem Plan B, které se zaměří na ekologii a pandemii koronaviru. Dnes to na tiskové konferenci řekli organizátoři festivalu, který se uskuteční od 15. do 18. října.

"Pojmenování Plan B jsme zvolili, protože jsme chtěli vybrané umělce vést k tomu, aby skrze svá díla pouze nepoukazovali na problémy, ale aby i zkoušeli různá řešení a zkoušeli přicházet se svými vlastními plány B," vysvětlil vedoucí programu festivalu Matěj Vlašánek.

Festival letos kromě tras v Karlíně a na Starém městě uvede trasu v Holešovicích. V Průmyslovém paláci na holešovickém výstavišti bude každý večer ke zhlédnutí 3D projekce Superrar. "Vytvoříme prostor, který bude kombinovat osm projektorů a asi 40 světel. K tomu si lidé koupí 3D brýle a zažijí myslím si skvělý audiovizuální zážitek, který nikdo zatím nikdy nezkusil vytvořil," uvedl Vlašánek.

Na festivalu se letos představí hlavně čeští umělci, mezi nimi například Milena Dopitová, která u vodní elektrárny na Štvanici nainstaluje svůj kinetický obraz Jeff. "Objekt by měl být podobný ropné věži, na jednu stranu je to pro mě symbol bohatství, na druhou stranu je to takový příměr nemocné budoucnosti, co se týká ekologie," uvedla autorka.

Mezi patnácti instalacemi, které letos festival představí, budou i Archaické aktuality Jiřího Černického, které se zaměří na mořské živočichy nesoucí ekologické poselství. Před budovou Main Point Karlín budou moci návštěvníci rozhýbat techno-luční květy na kinetické instalaci Rozkvétání světla, na kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí uvidí návštěvníci abstraktní projekci německého studia Weltraumgrafik reagující na současnou pandemii koronaviru.

Doprovodný program představí neonovou instalaci streetartového umělce Michala Škapy k výročí 125 let Pražské tržnice, divadlo Archa uvede audiovizuální performace Vektroskop. Celovečerní program se odehraje ve scénografii Petra Nikla, kterou rozzáří lasery a light design.

Program festivalu je naplánovaný každý večer od 19:00 do 24:00 hodin. Na akci budou kvůli pandemii koronaviru platit zpřísněná hygienická opatření, organizátoři také upravili čas instalací tak, aby se návštěvníci na místech nezdržovali více než 15 minut.