Siemens ukázal motorku s čidly napojenou na internet věcí

Brno - Závodní motorku osazenou čidly, které on-line snímají údaje z jízdy a které lze okamžitě vyhodnocovat a předávat závodníkovi, dnes představila na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu firma Siemens. Čidla a řídicí jednotka jsou propojené s cloudovou platformou pro internet věcí MindSphere. Pomáhají zlepšit jízdu a dokážou také předcházet rizikovým situacím. Zatím data zpracovávají základní aplikace, do budoucna by se měly zapojit neuronové sítě a umělá inteligence, řekla na veletrhu ČTK konzultantka pro digitální podnik a MindSphere Petra Fuchsíková.

Platforma slouží především továrnám, které usilují o digitalizaci výroby a efektivnější využití získaných dat. Fuchsíková je amatérská motocyklová závodnice a rozhodla se spojit svou profesi se svým koníčkem a zároveň tak prezentovat to, co platforma umí a co s její pomocí lze dokázat. Zároveň také ukazuje, jak široké může být využití internetu věcí a platformy. "Může být užitečná i mimo klasický průmysl," řekla Fuchsíková.

Na motorce jsou čidla snímající rychlost, zrychlení a zpomalení, náklon, aktuální polohu, ponor přední i zadní vidlice, teplotu zadní pneumatiky a okolní teplotu. "Udělala jsem si například teplotní mapu celé jízdy a díky tomu jsem zjistila, kde můžu jet rychleji. Také díky datům mohu rychleji projíždět zatáčky a zlepšení se projevilo někde i o několik sekund, což je hodně," řekl Fuchsíková. Na okruzích nikdo z jejích soupeřů podobnou technologii nevyužívá a zda ji využívá někdo v profesionálním motorismu, neví.

Díky snímání dat lze také s předstihem odhalit různé závady a naplánovat opravu či výměnu některých dílů. Využití tak může platforma získat i v závodním či civilním autoprůmyslu. "U běžných aut je využití mnohem jednodušší, protože je v nich dostatek prostoru pro montáž čidel i řídicí jednotku. Prediktivní údržba je teď největší tahák pro továrny, protože spoří hodně peněz. Oprava či výměna dílů se dělá ve chvíli, kdy je to potřeba," řekla Fuchsíková.

Kdyby si chtěl nějaký zákazník na motorku nainstalovat stejný systém, jako má ona, musel by za hardware zaplatit zhruba 10.000 korun, a aby data mohl analyzovat, stálo by ho to za přístup do MindSphere měsíčně 350 eur (9000 korun).

Obecně je zájem o platformu čím dál větší a souvisí se snahou firem digitalizovat výrobu. Ta je přesnější, spolehlivější a ve výsledku efektivnější.