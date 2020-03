Siegl si výhru nad Barcelonou dobře vybavuje i po 28 letech

Praha - Hned několik hrdinů měl zápas fotbalistů Sparty s Barcelonou v semifinálové skupině nultého ročníku Ligy mistrů v dubnu 1992. Brankář Petr Kouba předvedl několik skvělých zákroků, záložník Lumír Mistr motal svými kličkami hlavu slavným protihráčům a útočník Horst Siegl rozhodl jediným gólem o výhře Sparty. Letenský kanonýr si památný zápas dobře vybavuje i po 28 letech.

"Myslím, že to byl jeden z vrcholů kariéry i celé Sparty, protože ten výsledek byl fantastický. Vždycky se říkalo, že to nebyl žádný šprým nebo apríl, ale skutečnost," řekl jednapadesátiletý Siegl ČTK v narážce na to, že se duel odehrál 1. dubna.

"Na takový zápas se určitě nedá zapomenout. Zůstane v paměti nejenom u mě, ale i u fanoušků. Skoro každý rok se to připomíná, běží to na sociálních sítích, takže automaticky jsem třeba označený a kolikrát se na to i znovu podívám. Děkuju za připomenutí fanouškům i médiím," řekl Siegl.

"Nastoupili proti nám Koeman, Guardiola, Bakero, Laudrup, Witschge, Begiristain... Porovnal bych to s dnešní Barcelonou, protože tam také byli nejlepší hráči. Tehdy ve skupině prohráli jenom s námi a pak celý ročník vyhráli, o to víc si toho cením," dodal.

Jeden z nejlepších střelců historie české nejvyšší soutěže prokázal pověst kanonýra i proti Barceloně, když se po Vrabcově břevnu z přímého kopu nejlépe zorientoval v malém vápně a překonal zkušeného španělského brankáře Andoniho Zubizarretu.

"Ten gól byl vítězný, takže ho můžu stavit asi na tu nejvyšší příčku společně s gólem proti Marseille. Ten byl z dálky, proti Barceloně jsem se trefil zblízka, ale zase to bylo Zubizarretovi," vzpomínal Siegl.

"Nechci říct, že to bylo nacvičené. Předcházel tomu trestňák Petra Vrabce, který měl fantastickou kopací techniku z větších vzdáleností. V pokutovém území bylo víc hráčů, ale jako útočník si musíte hledat tyhle místa na první tyči. Já jsem předskočil už nevím jakého obránce a byla z toho branka," dodal.

Nejen touto trefou se ostrovský rodák zařadil mezi výrazné postavy historie letenského klubu. Ve sparťanském dresu vstřelil 128 ligových gólů, dalších 48 jich přidal v barvách Chebu, Příbrami, Plzně a Mostu. Se 176 ligovými trefami je v Klubu ligových kanonýrů na osmém místě. Za reprezentaci odehrál 23 zápasů a dal sedm branek, neprosadil se jen během krátkého angažmá v Kaiserslauternu.

"Já si toho určitě nesmírně vážím ve své fotbalové kariéře, která podle mě byla úspěšná a dlouhá. Jsem rád, že jsme tyhle zápasy zažili a stali jsme se součástí historie Sparty. Kdo si to může říct?" řekl Siegl, který si po ukončení hráčské kariéry nenechal ujít zápasy Plzně a Slavie v Lize mistrů s Barcelonou.

"Plzeň i Slavia v zápasech s Barcelonou zanechaly dobrý dojem, ale výsledný efekt nebyl žádný, až na remízu Slavie v Barceloně. Porazit jsme je dokázali jenom my, o to víc si toho ceníme," řekl Siegl.