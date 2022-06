Si Ťin-pching přijel do Hongkongu v době 25. výročí návratu města Číně

Ilustrační foto - 25. výročí návratu Hong Kongu do Číny. Na snímku žena, který prochází kolem sochy 24. června 2022.

Hongkong - Čínský prezident Si Ťin-pching dnes zahájil dvoudenní návštěvu Hongkongu, který si připomíná čtvrtstoletí od návratu bývalé britské kolonie pod čínskou správu. Je to první cesta čínské hlavy státu za hranice pevninské Číny od počátku pandemie nemoci covid-19, do Hongkongu se Si vrací po pěti letech, informuje web South China Morning Post. V pátek bude čínský prezident přítomen inauguraci Johna Leeho do funkce nového správce tohoto území. Lee jako bývalý šéf hongkongských bezpečnostních složek dohlížel na potlačení prodemokratického hnutí v Hongkongu v roce 2019. Západní politici dnes Čínu kritizovali za potírání svobod obyvatel Hongkongu.

"Pokud nezaváháme v otázce jedné země, dvou systémů, čeká Hongkong dobrá budoucnost," prohlásil Si na začátku své návštěvy. Prezident přijel vlakem na hongkongské nádraží West Kowloon spolu s manželkou Pcheng Li-jüan a delegací představitelů pevninské Číny okolo 15:15 místního času (9:15 SELČ) z jihočínského Šen-čenu.

Stovky žáků základních škol skandovaly v mandarínštině a mávaly na uvítanou čínskými a hongkongskými vlajkami. První den návštěvy se prezident setkal se skupinou propekingských politiků a magnátů v hongkongském kongresovém centru ve Wan Chai a navštívil také místní vědecký a inovační park. Před návštěvou se tisíce účastníků oslav nechalo uzavřít do izolace v hotelech, kde je denně testují, zda nejsou nakaženi koronavirem.

Policie před připomínkovým dnem historické události, jež připadá na 1. července, zesílila bezpečnostní kontrolu nad městem. Mnoho médií má navíc zakázáno se akce účastnit.

Místním i zahraničním zpravodajům byl přístup na páteční akci odepřen s odvoláním na pandemii covidu-19, informoval list The Guardian. Hongkongská asociace novinářů (HKJA) oznámila, že nejméně deset novinářů, kteří obdrželi pozvání na slavnostní vztyčení vlajky 1. července a na inaugurační ceremoniál nastupujícího správce Johna Leeho, bylo z bezpečnostních důvodů na poslední chvíli odmítnuto.

Britský premiér Boris Johnson dnes uvedl, že Čína nesplnila závazky, které na sebe vzala při převzetím Hongkongu pod svou správu. "Je to stav věcí, který ohrožuje jak práva a svobody obyvatel Hongkongu, tak pokračování rozvoje a prosperity jejich domova," řekl Johnson s tím, že Británie se nepřestává zajímat o osud svého bývalého území.

"Je už zřejmé, že úřady v Hongkongu a Peking nepovažují demokratickou účast, základní svobody a nezávislá média jakou součást této vize (jedné země, dvou systémů)," uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken. Podle něj zákony a zásahy úřadů v posledních letech omezovaly autonomii Hongkongu a práva jeho obyvatel.

Svoboda tisku je v Hongkongu od zavedení zákona o národní bezpečnosti v roce 2020 výrazně potlačována. Vláda donutila většinu prodemokratických novin i zpravodajských webů ukončit činnost a policie mnohé novináře pozatýkala.

Potlačování hlasu médií je jedním ze způsobů, jak Peking v posledních letech rozšiřuje a upevňuje svou kontrolu nad dříve demokratickým územím.

Poté, co policie potlačila prodemokratické protesty, jsou jakékoli nesouhlasné pochody fakticky zakázány. V hongkongských školách se nyní musí žáci navíc učit o vlastenectví a národní bezpečnosti a některé nové učebnice popírají, že byl Hongkong někdy britskou kolonií.

Volební reformy v metropoli také zajistily, že v hongkongské Legislativní radě nejsou žádní opoziční poslanci, ale pouze ti, které Peking považuje za "vlastence".