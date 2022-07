Si Ťin-pching při telefonátu adresoval Bidenovi varování ohledně Tchaj-wanu

Washington/Peking - Čínský prezident Si Ťin-pching řekl, že Spojené státy by si neměly "zahrávat s ohněm", pokud jde o přístup ke Tchaj-wanu. Upozornil na to amerického prezidenta Joea Bidena během jejich dnešního telefonátu. Podle agentur Reuters a AFP to uvádí čínská státní média. Přístup ke Tchaj-wanu je v těchto dnech znovu v centru napjatých americko-čínských vztahů kvůli spekulacím o nadcházející návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

"Kdo si zahrává s ohněm, může se jedině spálit," řekl podle čínských médií Si Bidenovi. Vyzval USA, aby ctily princip "jedné Číny", podle kterého Tchaj-wan patří do sféry vlivu Pekingu, uvádí Reuters.

Ostrov ležící jihovýchodně od pevninské Číny však dlouhé roky funguje nezávisle v čele s demokraticky volenou vládou, přičemž Spojené státy mu vyjadřují podporu. Prezident Biden na jaře uvedl, že Washington je připraven vojensky zasáhnout v případě útoku na Tchaj-wan.

Jde o jedno z řady ožehavých témat, která aktuálně formují vztahy mezi USA a Čínou. Washington dával najevo, že Biden chtěl při dnešním telefonátu hovořit také o ruském útoku na Ukrajinu, který Peking nikdy neodsoudil, nebo o ochraně klimatu a ekonomické soutěži.

Čínská státní média rozhovor označují za "upřímný a hluboký". Bílý dům ihned prohlášení o jeho obsahu nevydal, uvedl nicméně, že trval dvě hodiny a 17 minut.