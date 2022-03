SHRNUTÍ: Z Ukrajiny uprchlo přes milion lidí, Putin chce v tažení pokračovat

Kyjev - Z Ukrajiny za týden od zahájení ruské invaze uprchlo více než milion lidí, oznámil dnes Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Co do rychlosti jde podle něj o bezprecedentní exodus v tomto století. Kyjev a Moskva mezitím hlásí rostoucí ztráty druhé strany, avšak čísla nelze nezávisle ověřit. Podle nejnovějšího odhadu Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR) od začátku invaze zahynulo již nejméně 227 civilistů a dalších 525 jich bylo zraněno. Zatímco ruské jednotky pokračují v útocích, prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) zahájil vyšetřování možných válečných zločinů na Ukrajině. Dosavadní uprchlická bilance znamená, že Ukrajinu - stát se 44 miliony obyvatel - již opustily zhruba dvě procenta z celkové populace. Nejvíce uprchlíků míří do Polska, podle polské pohraniční stráže jich tam dosud dorazilo přes 575.000. Druhý nejvyšší počet uprchlíků je v Maďarsku - podle středečních údajů přes 133.000 lidí. Bezmála 100.000 uprchlíků registruje Moldavsko.

Ruský prezident Vladimir Putin je velmi odhodlaný pokračovat v tažení na Ukrajině a jeho cílem je ovládnout celou zemi, uvedl dnes v prohlášení úřad francouzského prezidenta po telefonátu prezidentů Emmanuela Macrona a Putina. "To nejhorší nás teprve čeká," varuje Paříž citovaná agenturou AFP. Hovor se uskutečnil na žádost ruské strany. Situace na Ukrajině je nadále velmi nepříznivá a Putin dál trvá na odzbrojení Ukrajiny a její kapitulaci, řekl Macron po dnešním telefonátu se šéfem Kremlu

Putin později ve vystoupení přenášeném televizí oznámil, že "speciální vojenská operace" na Ukrajině postupuje přesně podle plánu. Ruské vojáky působící v sousední zemi označil za hrdiny. Vznesl také několik obvinění vůči ukrajinským silám, důkazy pro svá tvrzení nenabídl.

Slovenská policie uvedla, že do dnešního rána překročilo hranice přes 79.000 ukrajinských uprchlíků. Značná část z nich v uplynulých dnech ze Slovenska pokračovala za příbuznými do jiných zemí včetně Česka. V ČR se od začátku ruské invaze zatím zaregistrovalo 24.708 lidí prchajících před válkou na Ukrajině - jen ve středu se na cizinecké policii či v asistenčních centrech ohlásilo 10.731 uprchlíků. Ukrajinci míří také do Rumunska, kde jich zatím skončilo něco přes 50.000, asi 48.000 lidí se podle UNHCR vydalo do Ruska.

Podle OHCHR zahynulo na Ukrajině již nejméně 227 civilistů a dalších 525 jich bylo zraněno. Instituce OSN ovšem připouští, že vzhledem k přísné metodice bude počet mrtvých vyšší.

Ukrajina i Rusko hlásí rostoucí ztráty druhé strany, ale tyto údaje nelze ověřit. Webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinský generální štáb dnes uvedl, že Rusko od začátku invaze přišlo kromě množství techniky o skoro 9000 vojáků. Podle ruského ministerstva obrany od začátku "speciální vojenské operace", což je ruský oficiální termín pro současnou válku, ruské síly zasáhly 1612 vojenských objektů a vyřadily z provozu záložní rozhlasový a televizní vysílač v Kyjevě. Moskva ve středu poprvé od začátku invaze přiznala 498 zabitých a 1597 zraněných ruských vojáků. Skutečný počet zabitých a zraněných příslušníků ruských sil je ale podle britského ministerstva obrany téměř jistě podstatně vyšší. Podle ukrajinských úřadů bylo při ruských náletech a ostřelování zabito více než 2000 civilistů; Kyjev o ztrátách v řadách ukrajinských ozbrojených sil neinformuje.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil, že na Ukrajinu dorazili ze zahraničí první dobrovolníci ochotní bojovat po boku Ukrajinců.

Představenstvo ruské liberální rozhlasové stanice Echo Moskvy, které kontroluje prokremelský polostátní plynárenský gigant Gazprom, většinou hlasů rozhodlo o likvidaci stanice a jejího webu. O dva dny dříve ruské úřady zakázaly vysílání Echa spolu s nezávislou internetovou televizí Dožď kvůli tomu, jak tato média informovala o ruské invazi na Ukrajinu. Kreml nepřipouští výrazy "invaze" nebo "válka".

Britské ministerstvo obrany dnes s odkazem na informace vojenské rozvědky uvedlo, že kolona ruských armádních vozidel dlouhá několik desítek kilometrů, která míří ke Kyjevu, se za poslední tři dny příliš nepohnula. Navzdory mohutnému ruskému ostřelování zůstávají podle britského ministerstva obrany města Charkov, Černihiv a Mariupol v ukrajinských rukách. Starosta Chersonu Ihor Kolychajev podle BBC potvrdil, že toto přístavní město při ústí Dněpru do Černého moře po tvrdých bojích ovládli ruští vojáci. Charkov, druhé nejlidnatější ukrajinské město, stále čelí ruskému ostřelování. Nejnověji tam dvě rakety zasáhly úřední budovu a také pravoslavný chrám. Proruští separatisté z východní Ukrajiny mezitím hrozí útoky na Mariupol, který už několik dní bombarduje ruská armáda.

Hlavní prokurátor ICC Karim Khan ve středu oznámil, že zahájil vyšetřování možných válečných zločinů, zločinů proti lidskosti či genocidy na Ukrajině. Týkat se bude období od 21. listopadu 2013 do současnosti, tedy od dne, kdy na Ukrajině vypukly protesty proti odmítnutí dohody s EU tehdejší proruskou vládou.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov dnes řekl, že Rusko vidí perspektivy dialogu s Ukrajinou v Bělorusku, i když ukrajinská delegace ještě k jednáním nedorazila. Ukrajinská delegace byla podle dopolední zprávy agentury TASS v Polsku a upřesňovalo se místo setkání s ruskými vyjednávači.

Spojené státy odložily plánovaný test své mezikontinentální rakety. Po uvedení ruských jaderných sil do stavu pohotovosti totiž nechtějí, aby si Moskva zkoušku balistické střely "špatně vyložila". Raketový test se měl uskutečnit krátce poté, co ruský prezident Vladimir Putin v neděli uvedl ruské jaderné síly do stavu pohotovosti. Někteří odborníci tvrdí, že Putin jadernou hrozbou straší ve snaze získat vůči Západu trumfy, protože jeho vojenská kampaň na Ukrajině se vyvíjí hůře, než Moskva očekávala. Jiní naopak Putinův krok považují za nebezpečný vývoj, který by Západ měl brát velmi vážně.

Ruský rubl dnes pokračuje v poklesu na nová minima k dolaru i k euru, což je připisováno západním sankcím. Ruský akciový trh dnes zůstal čtvrtým dnem zavřený. Ceny ropy mezitím pokračují v růstu na mnohaletá maxima. Benzin a nafta jsou mimo jiné i v Česku po ruské invazi nejdražší v historii.

Česká automobilka Škoda Auto dnes informovala, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastaví veškeré své aktivity v Rusku. Výrobu aut v Rusku zastavuje také německý automobilový koncern Volkswagen.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE