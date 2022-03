SHRNUTÍ: Úřady odložily evakuaci z Mariupolu, příměří prý Rusko nedodrželo

Kyjev/Moskva - Rusko dnes oznámilo, že zastaví palbu u měst Mariupol a Volnovacha na jihovýchodě Ukrajiny a vytvoří humanitární koridor, jímž umožní odejít místnímu civilnímu obyvatelstvu. Místní úřady následně evakuaci obklíčeného Mariupolu odložily a uvedly, že ruské jednotky nedodržují příměří. Ostřelování znovu začalo i ve Volnovaše, uvedla místní správa, evakuovat se podařilo 400 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes noc kritizoval NATO kvůli tomu, že odmítá zavést bezletovou zónu nad jeho zemí, čímž podle něj aliance umožňuje Rusku dále bombardovat ukrajinská města. Ruský prezident Vladimir Putin následně prohlásil, že Moskva by vyhlášení takové zóny ze strany jakékoliv země považovala za její účast v konfliktu.

Zástupci městské správy Mariupolu, kde podle úřadů neteče voda, nejde elektřina a dochází jídlo, uvedli, že civilisté budou z města moci odcházet mezi 10:00 a 15:00 SEČ. Bezpečná cesta měla vést směrem na severozápad do Záporoží a posloužit měla k opravám infrastruktury a zajištění zásob potravin a léků.

Místostarosta přístavního města Serhij Orlov nicméně po deklarovaném začátku klidu zbraní řekl, že ruské jednotky pokračují v útocích. Podle mariupolské radnice byla evakuace civilistů v současné situaci odložena. Z Volnovachy se podařilo evakuovat 400 lidí, původně měly ukrajinské úřady v plánu dostat do bezpečí na 15.000 civilistů.

Shoda na ustavení humanitárních koridorů byla jediným výsledkem čtvrtečního druhého kola jednání ukrajinských a ruských vyjednavačů. Další kolo přímých rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem se možná uskuteční o víkendu, přesný termín případných jednání je zatím nejasný.

"S vědomím, že nové údery a oběti jsou nevyhnutelné, se NATO záměrně rozhodlo neuzavřít oblohu nad Ukrajinou," uvedl v pátečním videoposelství Zelenskyj. "Vedení aliance dnes (v pátek) dalo zelenou dalšímu bombardování ukrajinských měst a vesnic tím, že odmítlo vytvořit bezletovou zónu," dodal.

Západní představitelé od začátku ruské invaze zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou vylučují s odůvodněním, že by letouny NATO musely v takovém případě zřejmě přijít do střetu s ruskými stíhačkami. To by podle nich mohlo vyvolat širší konflikt s Ruskem.

Ruský prezident Vladimir Putin následně uvedl, že by Rusko vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou ze strany jakékoliv země považovalo za její účast v konfliktu. Rozhodnutí neomezovat takzvanou speciální vojenskou operaci na Ukrajině jen na oblast Donbasu je podle něj naprosto správné. Šéf Kremlu také tvrdí, že ruské jednotky už zničily skoro všechnu ukrajinskou vojenskou infrastrukturu, protivzdušnou obranu prý prakticky zlikvidovaly. Tvrzení nelze nezávisle ověřit.

Nejen mezi západními zeměmi se zvyšují obavy z možného vyhrocení úderů na ukrajinská města, naposledy je vyslovil britský ministerský předseda Boris Johnson. Putin podle něj ve své válce proti Ukrajině ještě přitvrdí, protože nevidí jinou cestu ze slepé uličky než ničení, které promění v popel nevinná evropská města.

Kvůli úderům na civilní cíle, které Rusko popírá, z Ukrajiny nadále utíkají lidé směrem na západ. Celkem od zahájení ruské invaze z Ukrajiny uprchlo zhruba 1,5 milionu lidí, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dnes oznámil o něco nižší bilanci, 1,3 milionu lidí. Na Slovensko přišlo ze země po vypuknutí konfliktu již přes 100.000 lidí, uvedla dnes slovenská policie. Na polské hranice pak dorazil ještě o několik tisíc větší počet jen za pátek, podle tamního ministerstva vnitra to bylo nejvíce za jeden den od začátku ruské invaze. Celkem do Polska kvůli tomuto konfliktu prchlo 787.300 lidí.

Německé policejní odbory žádají, aby vzhledem k náporu lidí prchajících před válkou byly zavedeny kontroly na hranicích Německa s Českem a Polskem.

Rusko v prvních dnech invaze podle expertů a zahraničních státníků postupovalo pomaleji, než předpokládalo, a ukrajinský odpor mu zřejmě způsobuje nečekaně vysoké ztráty. Ukrajinské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že Rusko přišlo již o asi 10.000 vojáků. Informaci však nelze nezávisle ověřit. Moskva dosud připustila zhruba 500 zabitých a na 1600 zraněných vojáků, jedná se o několik dní starý údaj.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov dnes napsal, že se do vlasti vrátilo ze zahraničí zatím 66.224 Ukrajinců, aby se zapojili do bojů proti ruské armádě. Ukrajina zároveň spustila webové stránky pro cizince, kteří se chtějí v rámci mezinárodní legie zapojit do obrany země.

Západní zpravodajské organizace nadále pozastavují svou činnost v Rusku, v pátek večer takový krok ohlásila televize CNN, kanadská veřejnoprávní CBC či agentura Bloomberg. Dnes se své vysílání v Rusku rozhodly zastavit i německé stanice ARD a ZDF, své zpravodaje z Ruska stáhne italský veřejnoprávní rozhlas a televize RAI. Reagují tím na nový ruský zákon, který stanovuje vysoké tresty za "dezinformace", jimiž se rozumí jakékoliv informace o ruské armádě a konfliktu na Ukrajině, které odporují oficiálním vyjádřením. Česká televize a Český rozhlas zatím své zpravodaje z Ruska nestahují.

Další západní firmy končí v reakci na tvrdé sankce vůči Putinovu režimu svou činnost v Rusku, naposledy tak učinil americký poskytovatel platebních služeb PayPal nebo španělský oděvní gigant Inditex, který provozuje značky jako Zara nebo Pull and Bear.

Italská policie pak oznámila, že zabavila jachtu patřící ruskému oligarchovi Alexeji Mordašovovi, který se dostal na seznam osob, jimž EU v rámci protiruských sankcí zmrazila majetky.

Ruské aerolinky Aeroflot od 8. března zruší všechny lety do zahraničí kromě Běloruska. Kvůli sankcím, které na Rusko uvalily západní země v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu, podle ruských úřadů hrozí zabavování letadel v cizích zemích. Společnost dříve oznámila zrušení všech spojů se zeměmi Evropské unie. Vnitrostátní lety zůstanou v provozu.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE