SHRNUTÍ: Selhal i druhý pokus evakuovat civilisty z Mariupolu

Kyjev/Moskva - Pokus o evakuaci civilistů z obléhaného ukrajinského města Mariupol dnes opět selhal. Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko uvedl, že byla evakuace neúspěšná kvůli pokračujícímu ruskému ostřelování. Ruský prezident Vladimir Putin ale řekl, že za neúspěch akce mohou ukrajinští nacionalisté. O přerušení evakuace informoval i Červený kříž, který měl vést konvoj autobusů i aut s civilisty po předem dohodnuté trase do Záporoží. První pokus o evakuaci civilistů z Mariupolu selhal již v sobotu.

Podle Heraščenka nemohly být vytvořeny žádné humanitární koridory, protože "jen choré ruské mozky rozhodují, kdy a na koho začnou střílet".

Ruský prezident Vladimir Putin naopak ze zmaření celé akce obvinil Ukrajince. Během telefonického rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem uvedl, že "Kyjev nadále nerespektuje dohody týkající se humanitárních záležitostí". Evakuaci zabránili "ukrajinští nacionalisté", dodal Putin podle agentury AFP.

Z porušování příměří se navzájem obviňují proruští separatisté a Ukrajinská národní garda. Klid zbraní měl umožnit z města evakuovat část ze 400.000 civilních obyvatel. Příměří mělo platit podle původního plánu platit dnes od 10:00 do 21:00 místního času (od 9:00 do 20:00 SEČ).

Ukrajinská televize citovala jednoho z bojovníků dobrovolnického praporu Azov spadajícího pod Ukrajinskou národní gardu, který uvedl, že Rusové i proruské síly oblast i nadále ostřelují. Ruská agentura Interfax pak zveřejnila prohlášení představitele doněckých separatistů, který obvinil naopak ukrajinské síly z porušování příměří. Město dosud opustilo údajně jen asi 300 lidí. Přitom ukrajinské úřady se již dříve vyjádřily, že by chtěly z Mariupolu evakuovat přes 200.000 obyvatel.

Podle původního plánu měli civilisté opustit Mariupol autobusy i soukromými auty. Konvoj vedený Červeným křížem měl směřovat po předem dohodnuté trase do Záporoží.

Podle Červeného kříže žijí lidé v Mariupolu v hrozných podmínkách a zoufale touží po bezpečí. "Dnešní pokus evakuovat odhadovaných 200.000 lidí selhal. Neúspěšné pokusy (o evakuaci) ukazují absenci podrobné a fungující dohody mezi oběma stranami konfliktu," uvedl Červený kříž ve svém prohlášení.

Obě strany se podle něj musí dohodnout nejen na principech, ale rovněž na detailech bezpečné evakuace civilistů. Musí se určit přesný čas, místo a evakuační trasy, rovněž i to, kdo může být dobrovolně evakuován a také, jestli může být zároveň do města dovezena potřebná pomoc.

"Dnes náš tým začal s přípravou na evakuaci z Mariupolu, nepřátelské akce ale byly znovu obnoveny. Zůstáváme v Mariupolu a jsme připraveni pomoci s dalšími pokusy, jestliže strany dosáhnou dohody. Je ale pouze na nich, jestli ji budou respektovat," dodal Červený kříž. Lidé ve městě podle něj potřebují zejména vodu, jídlo a přístřeší.

Klid zbraní, který měl umožnit odchod civilních obyvatel, měl v Mariupolu platit již v sobotu. Ruská armáda ale příměří podle Ukrajinců nedodržovala, takže byly evakuace odloženy. Rusové z porušování příměří obvinili ukrajinské "nacionalisty".

Ruské jednotky pokračují v útoku proti Ukrajině a soustřeďují se hlavně na obklíčení Kyjeva, Charkova a Mykolajiva a vytvoření pozemního koridoru z Ruska na anektovaný Krym. Ukrajinské ozbrojené síly pokračují v obraně země a způsobily nepříteli další ztráty, uvedl v noci na dnešek ukrajinský generální štáb podle agentury Unian. Upozornil, že ruští vojáci hodlají obsadit další důležitý objekt infrastruktury - přehradu Kanivské vodní elektrárny, která je součástí kaskády na Dněpru.

Ruské jednotky podle místních úřadů v sobotu téměř srovnaly se zemí ukrajinské město Boroďanka, ve městě Buča ležícím na severozápad od Kyjeva ostřelují sídliště a blokují dodávky humanitární pomoci. V Irpini, která se nachází v sousedství Buči, podle zpravodaje Rádia Svoboda ruští vojáci stříleli po civilistech utíkajících z města.

Poradce ministra vnitra Vadym Denysenko podle ruskojazyčné verze BBC řekl, že některá města v Sumské oblasti, zejména Ochtyrka nebo Trosťanec jsou na pokraji humanitární katastrofy. Lidé tam jsou bez dodávek vody a elektrické energie. Na jihovýchodě se nepřítel snaží pokračovat v ofenzívě na Dnipro a Záporoží.

Ukrajinské síly tvrdí, že během uplynulých 24 hodin způsobily nepříteli citelné ztráty. Podařilo se podle nich sestřelit čtyři ruské vrtulníky, pět letadel a jedno bezpilotní letadlo. Sami Ukrajinci podnikli několik náletů na ruské kolony, jejichž ztráty se upřesňují. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo o život více než 11.000 ruských vojáků, tvrdí ukrajinský generální štáb. Tyto údaje není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi dnes oznámil, že Ukrajinu kvůli válce opustilo už více než 1,5 milionu lidí. Uprchlická krize způsobená ruskou invazí je podle něj nejrychleji rostoucí v Evropě od konce druhé světové války. Nejvíce lidí míří do Polska, které přijalo už přes 922.000 uprchlíků. Do Moldavska podle tamních úřadů zamířilo přes 250.000 lidí z Ukrajiny, přičemž asi polovina jich pokračovala dále na západ. Maďarsko přijalo přes 144.000 utečenců. Slovenské hranice podle tamního policejního prezidia překročilo bezmála 114.000 lidí, cizinecké policii v Česku se už ohlásilo přes 42.000 utečenců z Ukrajiny. Část lidí ale před boji utekla také do Ruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonicky hovořil se svým americkým protějškem Joem Bidenem o bezpečnosti, finanční podpoře Ukrajiny a o dalších sankcích proti Rusku. Izraelský premiér Naftali Bennett se v sobotu setkal jako první zahraniční státník od začátku invaze v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Třikrát telefonoval také se Zelenským a sešel se i s německým kancléřem Olafem Scholzem. Po návratu do Izraele řekl, že se nadále bude snažit pomoci při řešení rusko-ukrajinské krize, šance na úspěch ale podle něj nejsou velké.

Vzhledem k tvrdým sankcím, které uvalily západní země na Moskvu za její agresi, oznamují další firmy ukončení svých služeb v Rusku. Naposledy tak učinily firmy Visa a Mastercard, které omezily fungování svých bankovních karet.

Kvůli novému přísnému zákonu určenému k boji s "dezinformacemi" o konfliktu na Ukrajině, za něž Moskva považuje potenciálně jakékoliv informace odporující oficiálním sdělením, ohlásila pozastavení své činnosti v zemi americká rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Již dříve tak učinila řada jiných zahraničních zpravodajských společností.

Proti ruskému postupu na Ukrajině demonstrovaly v sobotu desetitisíce lidí v západních metropolích, protestující se sešli například v Římě, Hamburku a Paříži. V New Yorku požadovaly tisíce Ukrajinců, Američanů ukrajinského původu a dalších lidí větší zapojení NATO, EU a USA do konfliktu. Dnes se proti válce na Ukrajině protestovalo také v Rusku. Policie zadržela podle projektu OVD-Info nejméně 559 lidí.

Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany v Rusku, aby zemi neprodleně opustili, podobné doporučení vydala i kanadská diplomacie. Britské ministerstvo zahraničí okamžité opuštění Ruska Britům doporučilo.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE