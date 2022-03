SHRNUTÍ: Rusko oznámilo příměří u Mariupolu, podle úřadů ho nedodržuje

Kyjev/Moskva - Rusko dnes oznámilo, že zastaví palbu u měst Mariupol a Volnovacha na jihovýchodě Ukrajiny a vytvoří humanitární koridor, jímž umožní odejít místnímu civilnímu obyvatelstvu. Ruské jednotky strategicky významný Mariupol v posledních dnech obklíčily, podle úřadů tam neteče voda, nejde elektřina a dochází jídlo. Podle zástupce starosty však Rusové příměří nedodržují ve městě ani u humanitárního koridoru a civilisté tak nemohou odejít. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes noc kritizoval NATO kvůli tomu, že odmítá zavést bezletovou zónu nad jeho zemí, čímž podle něj aliance umožňuje Rusku dále bombardovat ukrajinská města.

"V Mariupolu žádné příměří není a klid zbraní není ani podél humanitárního koridoru," řekl britské BBC místostarosta Mariupolu Serhij Orlov. Civilisté jsou podle něho připraveni z města odejít, ale kvůli ostřelování nemohou. "Rusové nás i nadále bombardují a používají dělostřelectvo," popsal. "Je to šílené," dodal.

Úřady v Mariupolu lidi požádaly, aby šli do krytů, další informace o evakuaci vydají v nejbližších hodinách, píše agentura Unian.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nikdo humanitární koridory nevyužil, a obvinilo ukrajinské "nacionalisty" z toho, že civilistům brání v odchodu. Ruský generál Michail Mizincev podle agentury TASS řekl, že "bez ohledu na obtíže, které vznikly v důsledku neúspěchu dnešní humanitární operace, jsme připraveni dále spolupracovat s představiteli Ukrajiny a mezinárodních organizací při řešení krizové humanitární situace".

Ukrajinská ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných oblastí Iryna Vereščuková odhaduje, že z Mariupolu by mohlo odejít 200.000 lidí, z Volnovachy pak 15.000 obyvatel. V Mariupolu žije asi 400.000 lidí, ve Volnovaše, vzdálené 65 kilometrů na sever, zhruba 22.000. Humanitární koridor úřady vytyčily do Záporoží.

Šéf doněcké regionální správy Pavlo Kyrylenko řekl, že ruské jednotky dodržují klid zbraní jen na území Doněcké oblasti, ale v Záporožské oblasti boje pokračují, uvádí Unian. Úřady podle něho jednají s ruskou stranou o tom, aby potvrdila příměří na celé evakuační cestě z Mariupolu.

Shoda na ustavení humanitárních koridorů byla jediným výsledkem čtvrtečního druhého kola jednání ukrajinských a ruských vyjednavačů. Další kolo přímých rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem se možná uskuteční o víkendu, přesný termín případných jednání je zatím nejasný.

Ruské jednotky Mariupol od začátku invaze obklíčily a mluvčí ruského ministra obrany Igor Konašenkov dnes ráno řekl, že jednotky separatistické Doněcké lidové republiky obklíčení města uzavírají. Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko v pátek varoval, že ve městě není voda, teplo ani elektřina a že docházejí zásoby jídla. Vznik humanitárního koridoru podle něho poskytne příležitost k opravám důležité infrastruktury, jako jsou mobilní sítě nebo rozvody elektřiny a vody. "Také bude možné zajistit pro Mariupol potraviny a nejdůležitější léky," řekl dnes na telegramu.

Těžká situace je i v menší Volnovaše, kde podle místního poslance Dmytra Lubiňce je 90 procent budov ve městě poškozených, lidem uvázlým v krytech docházejí zásoby. Kvůli intenzivním ruským útokům prý neměl kdo odvézt mrtvé.

"S vědomím, že nové údery a oběti jsou nevyhnutelné, se NATO záměrně rozhodlo neuzavřít oblohu nad Ukrajinou," uvedl v pátečním videoposelství Zelenskyj. "Vedení aliance dnes (v pátek) dalo zelenou dalšímu bombardování ukrajinských měst a vesnic tím, že odmítlo vytvořit bezletovou zónu," dodal.

Západní představitelé od začátku ruské invaze zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou vylučují s odůvodněním, že by letouny NATO musely v takovém případě zřejmě přijít do střetu s ruskými stíhačkami. To by podle nich mohlo vyvolat širší konflikt s Ruskem.

Nejen mezi západními zeměmi se zvyšují obavy z možného vyhrocení úderů na ukrajinská města, naposledy je vyslovil britský ministerský předseda Boris Johnson. Ruský prezident Vladimir Putin podle něj ve své válce proti Ukrajině ještě přitvrdí, protože nevidí jinou cestu ze slepé uličky než ničení, které promění v popel nevinná evropská města.

Kvůli úderům na civilní cíle, které Rusko nadále popírá, z Ukrajiny nadále utíkají lidé směrem na západ. Na Slovensko přišlo ze země po vypuknutí konfliktu již přes 100.000 lidí, uvedla dnes slovenská policie. Na polské hranice pak dorazil ještě o několik tisíc větší počet jen za pátek, podle tamního ministerstva vnitra to bylo nejvíce za jeden den od začátku ruské invaze. Celkem do Polska kvůli tomuto konfliktu prchlo 787.300 lidí.

Německé policejní odbory žádají, aby vzhledem k náporu lidí prchajících před válkou byly zavedeny hraniční kontroly na hranicích Německa s Českem a Polskem.

Rusko v prvních dnech invaze podle expertů a zahraničních státníků postupovalo pomaleji, než předpokládalo, a ukrajinský odpor mu zřejmě způsobuje nečekaně vysoké ztráty. Ukrajinské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že Rusko přišlo již o asi 10.000 vojáků, což je o 900 více, než oznámilo v pátek. Informaci však nelze nezávisle ověřit. Moskva dosud připustila zhruba 500 zabitých a na 1600 zraněných vojáků, jedná se o několik dní starý údaj.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov dnes napsal, že se do vlasti vrátilo ze zahraničí zatím 66.224 Ukrajinců, aby se zapojili do bojů proti ruské armádě.

Západní zpravodajské organizace nadále pozastavují svou činnost v Rusku, v pátek večer takový krok ohlásila televize CNN, kanadská veřejnoprávní CBC či agentura Bloomberg. Reagují tím na nový ruský zákon, který stanovuje vysoké tresty za "dezinformace", jimiž se rozumí jakékoliv informace o ruské armádě a konfliktu na Ukrajině, které odporují oficiálním vyjádřením.

Další západní firmy končí v reakci na tvrdé sankce vůči Putinovu režimu svou činnost v Rusku, naposledy tak učinil americký poskytovatel platebních služeb PayPal nebo španělský oděvní gigant Inditex, který provozuje značky jako Zara nebo Pull and Bear.

Italská policie pak oznámila, že zabavila jachtu patřící ruskému oligarchovi Alexeji Mordašovovi, který se dostal na seznam osob, jimž EU v rámci protiruských sankcí zmrazila majetky.

