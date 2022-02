SHRNUTÍ: Putin může poslat vojáky do ciziny, žádá demilitarizaci Ukrajiny

Lidé oslavují s ruskými vlajkami v centru ukrajinského Doněcku 21. února 2022 poté, co ruský prezident Vladimir uznal nezávislost donbaských republik.

Moskva/Kyjev/Washington/Brusel - Rada federace, horní komora ruského parlamentu, dnes schválila žádost prezidenta Vladimira Putina o souhlas s nasazením ruských vojsk v zahraničí. Stalo se to poté, co šéf Kremlu v pondělí uznal nezávislost dvojice separatistických republik na východě Ukrajiny a následně tam vyslal ruské jednotky. Putin požaduje demilitarizaci Ukrajiny a chce, aby se sama zřekla možného členství v NATO. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg řekl, že vše nasvědčuje tomu, že Moskva pokračuje v plánování plnohodnotného útoku na Ukrajinu. Západní země zavádějí další protiruské sankce, Evropská unie se na nich shodla dnes vpodvečer a zacílila je proti jednotlivcům a subjektům, které podkopávají ukrajinskou suverenitu. Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že Německo vzhledem k aktuální situaci nepovolí spuštění plynovodu Nord Stream 2, kterým má do západní Evropy proudit ruský plyn.

Obě komory ruského parlamentu dnes hladce schválily dohody o "přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci" se separatistickou Doněckou a Luhanskou lidovou republikou na východě Ukrajiny, které s nimi v pondělí podepsal Putin. Rusko podle nich může mimo jiné budovat na jejich území vojenské základny. "V případě nezbytnosti splníme všechny přijaté závazky," řekl Putin ohledně vojenské pomoci Doněcké a Luhanské lidové republice. Tamní obyvatelé budou moci mít ruské občanství a jako měna na území obou entit se předpokládá ruský rubl. Putin řekl, že Rusko uznalo republiky v Donbasu v hranicích stanovených jejich ústavami, tedy zahrnujícími celou Doněckou a Luhanskou oblast. Většinu tohoto území ovšem nyní kontroluje Kyjev.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že zváží přerušení diplomatických vztahů s Ruskem, k čemuž vyzvalo ukrajinské ministerstvo zahraničí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vzkázal, že pokud Ukrajina přeruší diplomatické styky, ztíží tím řešení situace. Podle něj je Rusko dál otevřené diplomacii. Podle ukrajinského parlamentu rozhodnutí Ruska uznat nezávislost samozvaných útvarů na východě Ukrajiny představuje jednostranné odstoupení Moskvy od mírových dohod, které podepsala.

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga Rusko nyní přešlo od skrytých pokusů o destabilizaci Ukrajiny k otevřeným vojenským akcím. Stoltenberg to označil za "nejnebezpečnější okamžik pro evropskou bezpečnost za celou generaci".

Nejen ze západních metropolí se od pondělního večera ozývá ostrá kritika ruského postupu. Británie, Německo, Francie, Česko, Slovensko, Polsko, Španělsko, Řecko a řada dalších nejen evropských zemí označily počínání Moskvy za porušování mezinárodního práva. Stejně se vyjádřili předseda Evropské rady Charles Michel a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. K věci se v noci na dnešek SEČ mimořádně sešla Rada bezpečnosti OSN a při jejím zasedání svůj nesouhlas vyjádřila také řada mimoevropských států. Generální tajemník OSN António Guterres řekl, že rozhodnutí Moskvy narušuje územní celistvost a suverenitu Ukrajiny a je v rozporu s principy Charty OSN.

Ministři zahraničí zemí EU se dnes dohodli, že na dosavadní sankční seznam přibudou více než tři stovky poslanců Státní dumy (dolní komory ruského parlamentu), kteří navrhli uznání nezávislosti separatistických území na východě Ukrajiny. Sankce postihnou také na dvě desítky dalších činitelů či subjektů. Sedmadvacítka zároveň potrestá ruské banky a omezí přístup Moskvy na finanční a kapitálový trh unie.

Prezident USA Joe Biden podepsal exekutivní příkaz, který Američanům zakazuje investovat nebo obchodovat v separatistických regionech a Washington se dnes chystá oznámit nové protiruské sankce.

Proti Putinovu "jednostrannému, nepochopitelnému a neoprávněnému jednání" se ohradil i německý kancléř Olaf Scholz, který zároveň oznámil, že Německo za současné situace neudělí souhlas k provozu plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Podle ruského ministerstva zahraničí jde o snahu propojit politiku s energetikou, Kreml rozhodnutí lituje.

Britský premiér Boris Johnson představil balík sankcí v Dolní sněmovně, postihy míří na pětici ruských bank a na tři podnikatele blízké Kremlu. Zmrazí jim aktiva a zakáže vstup do země.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v reakci na vyjádření západních zemí řekl, že jejich reakce je očekávaná. Moskva je podle něj na sankce uvalované Západem zvyklá. "Naši evropští, američtí a britští kolegové se nezastaví a neuklidní, dokud nevyčerpají všechny možnosti takzvaného 'potrestání Ruska'. Už teď nám vyhrožují nejrůznějšími sankcemi," řekl Lavrov, podle nějž by Západ uvalil na Rusko sankce "v každém případě, ať už s příčinou, nebo bez ní".

Lavrov zároveň zpochybnil právo Ukrajiny na suverenitu, protože vláda v Kyjevě podle něj nezastupuje jednotlivé části země. Rusko v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo povstání na východní Ukrajině.

Řada zemí si předvolává ruské velvyslance. Na středu je k náměstkovi českého ministra zahraničí předvolán ruský velvyslanec v Česku Alexander Zmejevskij, aby podal vysvětlení aktuální situace na východě Ukrajiny. Český premiér Petr Fiala dnes v Poslanecké sněmovně řekl, že uznání povstaleckých republik na východě Ukrajiny a následná ruská vojenská akce je aktem agrese vůči suverénnímu státu a porušením mezinárodního práva. Předseda Senátu Miloš Vystrčil nechal v sídle horní komory parlamentu vyvěsit ukrajinskou vlajku a řekl, že Senát podpoří veškeré kroky, které povedou k zastavení ruské agrese. Prezident Miloš Zeman bez dalších komentářů řekl, že vstup ruských vojsk na území separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky na východě Ukrajiny zvyšuje riziko vojenského konfliktu a snižuje naději na diplomatické řešení.

Podél linie dotyku, která rozděluje území ovládané ukrajinskou vládou a dvojici separatistických republik na východě Ukrajiny, v noci na dnešek pokračovaly střety, z nichž se vzájemně obviňují obě strany. Ukrajinská armáda tvrdí, že při ostřelování ze strany proruských separatistů zemřeli za posledních 24 hodin dva vojáci, dalších 12 jich bylo zraněno. Představitel separatistické Doněcké lidové republiky naopak podle agentury Interfax obvinil "ukrajinské sabotéry" ze smrti tří civilistů, které zabila nálož umístěná u silnice.

Ukrajinská tajná služba SBU uvedla, že získala informace o plánovaném teroristickém útoku na kostely spravované pravoslavnou církví moskevského patriarchátu v Charkově. Kyjev opakovaně upozorňuje, že Moskva může útoky na ukrajinském území využít jako záminku pro vojenskou invazi.

V souvislosti s krizí kolem Ukrajiny rostou ceny ropy; dnes se kvůli obavám z narušení dodávek dostaly až do blízkosti 100 USD za barel, nejvýše od roku 2014. Ničivý dopad má současné dění na ukrajinskou hřivnu, která se propadla vůči dolaru nejníže od roku 2015, kdy byla země na pokraji bankrotu. Ruští oligarchové kvůli pondělnímu propadu cen akcií přišli za den o majetek v hodnotě asi 8,3 miliardy dolarů (zhruba 178 miliard Kč), uvedl server ruskojazyčné verze časopisu Forbes. Dnes přitom ruské akcie v reakci na eskalaci napětí na východě Ukrajiny opět prudce oslabovaly.

Politici odsoudili chování Ruska k Ukrajině, podle Zemana vzrostlo riziko války

Zástupci české vlády i opozice dnes odsoudili krok Ruska, které uznalo samozvané republiky ruských separatistů na východě Ukrajiny a poslalo tam své vojáky. Premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že chování Moskvy je aktem agrese a porušením mezinárodního práva. Česko podle něj podporuje zavedení tvrdých sankcí Evropské unie vůči Rusku. Prezident Miloš Zeman se omezil na prohlášení, že vstup ruských vojsk na Donbas zvyšuje riziko vojenského konfliktu a snižuje naději na diplomatické řešení. České ministerstvo zahraničí si na středu předvolalo ruského velvyslance.

Premiér Fiala dnes ve Sněmovně řekl, že Česko stojí za plnou nezávislostí a územní celistvostí Ukrajiny. "Uznání povstaleckých republik na východě Ukrajiny a následné zahájení vojenské mise je ze strany Ruska jednoznačným aktem agrese vůči suverénnímu státu a je zcela zjevně porušením mezinárodního práva," prohlásil.

Evropa je krok od války, unie nesmí dát Rusku najevo jakoukoli slabost a rozpory, zdůraznil Fiala. Protiruské sankce by podle něj měly odradit Rusko od další agrese a otevřít cestu diplomatickému řešení. Severoatlantická aliance podle Fialy pravděpodobně posílí vojenskou přítomnost na svém východním křídle.

Na přijetí sankcí proti Rusku kvůli eskalaci krize na Ukrajině se dnes unijní země shodly jednomyslně. Negativní vliv ale budou mít i na ně samotné. Dopady sankcí na ekonomiky eurozóny se mohou blížit až jednomu procentu HDP, řekla ČTK analytička Raiffeisenbank Helena Horská. Z pohledu sektorů jsou podle ní nejohroženější energeticky náročné sektory od hutí, po železárny, výrobu plastů a chemický průmysl.

Česká vláda se na možné bezpečnostní dopady na Česko, včetně výpadku energetických surovin i příliv uprchlíků z Ukrajiny připravuje, uvedl dnes premiér Fiala. Plyn v zásobnících, které jsou na českém území a jsou využívány pro místní účely, by podle ministerstva průmyslu a obchodu při současných odběrech vystačil na více než měsíc. Vzhledem k očekávanému zvyšování teplot by zásoby měly být zhruba na 40 dní.

O tom, že vyhrocená situace na Ukrajině, chystané sankce vůči Rusku a možná odvetná opatření mohou mít významný negativní dopad na české firmy, je přesvědčen Svaz průmyslu a dopravy. Zasaženy podle něj mohou být nejen podniky, které na východě Evropy podnikají nebo tam vyvážejí své zboží, ale problémy mohou mít i společnosti, které jsou závislé na dovozu surovin z této oblasti. "Na agresi a porušování mezinárodního práva je však nezbytné reagovat a česká vláda v tom má naši plnou podporu," uvedl svaz v prohlášení. Zároveň nabídl pomoc s integrací uprchlíků z Ukrajiny na trhu práce.

Fiala dnes poděkoval opozici za její postoje. Postoj premiéra vůči Rusku a Ukrajině už předtím na sociálních sítích podpořil jeho předchůdce a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová odsoudila ruskou agresi vůči Ukrajině a řekla, že hnutí ve věci Ukrajiny vyjadřuje jednoznačnou podporu vládní koalici.

Člen sněmovního zahraničního výboru Jiří Kobza (SPD) prohlásil, že porušení suverenity a integrity státních hranic je porušením mezinárodního práva. Vstup ruských vojsk na Donbas považuje za "invazi na pozvání". Předseda SPD Tomio Okamura se vyslovil pro rychlé urovnání konfliktu a pokud možno pro jeho diplomatické řešení.

Prezident Zeman na rozdíl od jiných českých politiků i evropských státníků chování Ruska neodsoudil ani neoznačil za porušení mezinárodního práva. "Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že vstup ruských vojsk na území separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky zvyšuje riziko vojenského konfliktu, a naopak snižuje naději na diplomatické řešení," uvedl Hrad ve stručném prohlášení. Prezident dříve vyjádřil přesvědčení, že Rusko nebude riskovat ozbrojený konflikt se sousední zemí a informace o blížící se invazi označil za další blamáž tajných služeb USA.

České ministerstvo zahraničí si kvůli aktuální situaci na Ukrajině předvolalo na středeční dopoledne ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského, který má podat vysvětlení. Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák (STAN) to řekl po dnešním jednání resortního krizového štábu. České velvyslanectví v Kyjevě podle něj bude nadále fungovat, na nějakou dobu bude ale nutné omezit přijímání žádostí o víza.

Kvůli situaci na Ukrajině zasedne ve středu Bezpečnostní rada státu (BRS). Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes novinářům řekla, že stále věří v diplomatické řešení krize. Rusko podle ní nemá žádný mandát diktovat suverénním státům, kam mají patřit, míní. "Budeme předkládat nějaké návrhy na opatření, které bychom jako Česká republika měli v dohledné době přijmout," dodala.

K plánovanému posílení alianční přítomnosti ve východních zemích NATO řekla, že má s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou nyní čas na zpracování variant českého zapojení. Jsou podle ní dvě možné varianty, a to zapojení na Slovensku, nebo v Rumunsku. Naznačila, že pravděpodobnější je vyslání českých vojáků na Slovensko.

Na budovách Poslanecké sněmovny, Senátu, na úřadu vlády, na ministerstvech stejně jako na radnicích některých měst, sídlech krajů, univerzit a dalších institucí dnes jako výraz podpory zavlály ukrajinské vlajky. Ze stejného důvodu byl dnes vpodvečer ukrajinskými barvami nasvícen Černínský palác, ve kterém sídlí ministerstvo zahraničí, nebo pražská Petřínská rozhledna.

Hluboké znepokojení nad děním na Ukrajině vyjádřila Česká konference rektorů. Vysoké školy jednají o tom, jak mohou nyní Ukrajince nejlépe podpořit, například formou pobytových stipendií nebo možností ucházet se o vědecké granty. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) vyjádřil podporu zhruba 4000 Ukrajinců, kteří studují v Česku. Připomněl, že Češi ve 20. století zažili podobné situace, kroky Moskvy označil za agresi.

Chystá se i konkrétní pomoc obyvatelům Ukrajiny. Několik neziskových organizací vyhlásilo sbírky na pomoc lidem na Ukrajině, mezi nimi Charita ČR a nezisková organizace Post Bellum, která spravuje archiv vzpomínek pamětníků Paměť národa. Přispívat je možné i společnosti Člověk v tísni. Peníze se využijí na zajištění humanitární pomoci pro lidi v oblastech bojů i pro ty, kteří budou muset z domova uprchnout. Dárci mohou podporu věnovat na účty, textovou zprávou či přes internet.