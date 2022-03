SHRNUTÍ: První shoda Ruska s Ukrajinou, Putin svou rétoriku nemírní

Kyjev/Moskva - Ruští a ukrajinští vyjednavači se dnes za pokračujících bojů na Ukrajině dohodli na vytvoření humanitárních koridorů s možným dočasným příměřím v jejich okolí pro odchod civilního obyvatelstva. Jedná se o první dílčí dohodu mezi oběma stranami od minulého týdne, kdy Rusko svého souseda vojensky napadlo. Ruský prezident Vladimir Putin dnes v televizním projevu nicméně pokračoval v rétorice, kterou vpád na Ukrajinu ospravedlňoval. Jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron po telefonátu se šéfem Kremlu varoval, že je Putin velmi odhodlaný pokračovat v tažení, přičemž jeho cílem je ovládnout celou zemi. "To nejhorší nás teprve čeká," uvedla Paříž v prohlášení.

Na Ukrajině pokračují boje a ostřelování velkých měst ruskou armádou. Ruské síly dnes vystupňovaly snahu o obsazení jaderné elektrárny u města Enerhodar na jihovýchodě Ukrajiny, která je pokládána za největší jadernou elektrárnu v Evropě, oznámily ukrajinské úřady. Metropole Kyjev a města Charkov, Černihiv a Mariupol jsou stále v ukrajinských rukách, čelí však pokračující palbě.

Nejasná je situace v Chersonu na jihu země, Rusové tvrdí, že město ovládli, což nepřímo potvrdil i místní starosta. Podle dnešního vyjádření Pentagonu tam však boje pokračují a město nyní nelze jasně nikomu přisoudit. Ruská armáda se chce podle USA přes Cherson posunout k útoku na Mykolajiv a následně směrem na černomořský přístav Oděsa.

Řada pozorovatelů tak konstatuje, že se Rusku ani osmý den invaze nepodařilo dobýt žádné větší ukrajinské město. Upozorňují rovněž na pokračující logistické potíže ruské armády, kvůli nimž zřejmě již třetí den v podstatě stojí dlouhý vojenský konvoj severně od Kyjeva.

Vzhledem k útokům na města však roste počet vojenských i civilních obětí, jejichž přesné počty jsou nadále nejasné. Ze země rovněž podle OSN kvůli bojům odešel již milion lidí a jedná se tak co do rychlosti o bezprecedentní exodus v tomto století.

Putin dnes řekl, že "speciální vojenská operace", jak Kreml útok na Ukrajinu nazývá, "postupuje přísně v souladu s harmonogramem, podle plánu". "Všechny stanovené úkoly se úspěšně plní," dodal. Ruské vojáky působící v sousední zemi označil za hrdiny a vznesl nepodložená obvinění vůči chování ukrajinských sil. Pokračoval přitom ve svých argumentech, široce označovaných za propagandistické, jimiž původně invazi ospravedlňoval. Například znovu zmínil "denacifikaci" Ukrajiny, v jejímž čele stojí prezident s židovskými kořeny, nebo označil Rusy a Ukrajince za "jeden lid".

Macron po dnešním telefonátu s Putinem řekl, že situace v zemi je nadále velmi nepříznivá a Putin dál trvá na odzbrojení Ukrajiny a její kapitulaci. "Lžete sám sobě a hledáte záminky," řekl podle médií Macron Putinovi. "Vaši zemi to vyjde draho, vaše země zůstane izolovaná, oslabená a velmi dlouho bude čelit sankcím," dodal. V Putinových slovech podle informovaného francouzského činitele nebylo "nic, co by nás mohlo uklidnit".

Rusko kvůli svému výpadu čelí hluboké mezinárodní izolaci a tvrdým sankcím. Nové postihy vůči ruským oligarchům a činitelům blízkým Putinovi dnes zavedly Spojené státy, na seznamu je například mluvčí kremlu Dmitrij Peskov. Své sankce na dva zámožné Rusy blízké ruskému prezidentovi oznámila rovněž Británie, postihy je připravena v případě nutnosti zpřísnit také EU, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský parlament dnes rovněž schválil zákon umožňující zkonfiskovat majetek a peníze ruských firem na Ukrajině.

Zelenskyj dnes požádal Západ o zvýšení jeho podpory. Pokud spojenci nemohou zařídit bezletovou zónu nad Ukrajinou, měli by jí alespoň poskytnout letadla, prohlásil prezident a řekl, že světové společenství bylo při pomoci Ukrajině nerozhodné.

Ukrajina po začátku invaze zažádala o přijetí do EU, dnes tak po jejím vzoru učinily rovněž Gruzie a Moldavsko. Ruský ropný gigant Lukoil pak jako první velký podnik vyzval k rychlému ukončení války.

