SHRNUTÍ: Boje se rozšířily na západ, Putin pro zapojení cizinců do bojů

Kyjev/Moskva - Boje na Ukrajině se dnes přenesly i na její západ a do vzdálenosti pouhých 150 kilometrů od slovenské hranice, když Rusové vyřadili z provozu vojenské letiště v Ivano-Frankivsku. O tom, že Kreml nehodlá v útocích polevit, svědčí souhlas prezidenta Vladimira Putina k zapojení lidí z Blízkého východu do bojů. Dvoutýdenní válka vyhnala mimo Ukrajinu už 2,5 milionu jejích občanů a má se opakovat pokus o evakuaci lidí z obléhaného Mariupolu. Nejvyšší politici zemí Evropské unie druhý den jednají o Ukrajině, dnes o posílení unijní obrany a postupném odpojování EU od ruského plynu. Ve čtvrtek se dohodli na tom, že Ukrajině zůstává cesta do EU otevřená.

Putin vydal souhlas se zapojením lidí z Blízkého východu do bojů na Ukrajině. Ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že je připraveno bojovat až 16.000 lidí, hlavně ze Sýrie, přičemž je Kreml označuje za dobrovolníky.

Boje pokračují jak na východě Ukrajiny, kde proruští separatisté podle Moksvy dobyli Volnovachu severně od Mariupolu, ale i na západě. Vojenská letiště tam u Lucku, který je jedním z center volyňských Čechů, a u Ivano-Frankivsku, ležícím 150 kilometrů od slovenské hranice, vyřadili Rusové z provozu. Obě místa jsou daleko od dosavadního hlavního náporu ruských sil a agentura AP uvádí, že může jít o otevření nového směru války. Mezi ostřelovanými objekty se ocitla i psychiatrická léčebna ve městě Izjum v Charkovské oblasti, v níž bylo 330 pacientů. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že Rusko zničilo přes 3200 cílů ukrajinské armády. Británie je přesvědčena, že ruské jednotky stále narážejí na silný odpor Ukrajinců a nepostupují tak rychle, jak plánovaly, a mají logistické potíže. Ruské síly se podle všeho přeskupují a chystají nový postup na Kyjev.

K předchozím incidentům v jaderných provozech v Černobylu a Záporožské jaderné elektrárně přibyl ve čtvrtek další. Ruská armáda odstřelovala jaderný výzkumný institut v Charkově, což vyvolalo požár v ubytovně, jenž byl nakonec uhašen. Boje v blízkosti institutu ale pokračovaly. Společnost provozující jaderné elektrárny Enerhoatom uvedla, že ukrajinské jaderné elektrárny fungují stabilně, avšak zaměstnanci Záporožské jaderné elektrárny obsazené Rusy pracují pod velkým tlakem. Kvůli válce je podle dnešní zprávy Enerhoatomu bez proudu 954.000 Ukrajinců a 228.000 odběratelů nemá k dispozici plyn.

I když dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zopakoval, že si aliance nepřeje válčit s Ruskem, Šojgu ohlásil dokončení plánu na posílení západní ruské hranice kvůli navyšování počtu vojáků NATO poblíž. Kreml považuje za nutné, aby Západ ukončil šíření nepřijatelného strachu z Ruska a Rusům, kteří se za "speciální vojenskou operaci" na Ukrajině stydí, jeho mluvčí Dmitrij Peskov vzkázal, že nejsou skuteční Rusové.

Opoziční vězněný politik Alexej Navalnyj vyzval Rusy k dalšímu nedělnímu protestu proti válce, Putina označil za šíleného maniaka a na Rusy apeloval výzvou, že jsou "páteří hnutí proti válce a smrti".

Exodus Ukrajinců rychle pokračuje, podle Mezinárodní organizace pro migraci jich už odešlo ze země přes 2,5 milionu a z toho více než 1,5 milionu přešlo hranici do Polska. Celkově je mimo domovy na sedm milionů lidí. V Německu je více než 100.000 Ukrajinců, v Česku se jich zaregistrovalo 73.144 a speciálních víz pro lidi zasažené ruskou invazí vydaly české úřady na 121.000.

Na summitu ve Versailles politici pohrozili Rusku novými, nespecifikovanými sankcemi a šéf unijní diplomacie Josep Borrell navrhl uvolnění dalších 500 milionů eur (12,8 miliardy Kč) na nákup zbraní pro Ukrajinu. Summit potvrdil, že Ukrajině zůstává cesta do EU otevřená, avšak český premiér Petr Fiala poukázal na to, že stanoviska nejsou jednotná a že některé státy včetně ČR by si představovaly větší vstřícnost.

Z podnikatelských kruhů se ozývá varování před přílišným ekonomickým tlakem, který Rusko vrací o 100 let zpět. Většinový majitel ruské těžařské společnosti Norilsk Nickel Vladimir Potanin řekl, že konfiskace majetku firem, které odešly z Ruska, ovlivní důvěru investorů na desítky let. Z Ruska odešlo množství firem a vláda premiéra Michaila Mišustina navrhla, aby firmy, které opustily Rusko, byly převedeny do vnější správy. Možnost zabavení majetku podniků rychle odsoudil Washington.

