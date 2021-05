Short track v Novém Městě vyhráli Van der Poel a Battenová, Cink byl patnáctý

Nové Město na Moravě (Žďársko ) - Vítězem short tracku na Světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě se stal po těsném finiši Nizozemec Mathieu Van der Poel. Ondřej Cink skončil patnáctý. Mezi ženami se radovala Američanka Haley Battenová. Jitka Čábelická obsadila 28. místo.

Třicetiletý Cink, který je v současnosti jasnou českou jedničkou, si po týdnu polepšil v short tracku o dvě příčky. V úvodním závodu SP v německém Albstadtu byl sedmnáctý. Ve Vysočina Areně se mu to podařilo i přesto, že po startu se pohyboval na chvostu pole čítajícího 40 závodníků.

Postupně se ale na těžké a bahnité trati prokousával dopředu, na vítězného Van der Poela ztratil nakonec 16 sekund. "Ten short track byl dnes hodně na výkonnost. Mohlo to být lepší, kdybych nepokazil start. Zase jsem tam lovil pedál, což mě stálo dvě řady a byl jsem tam v tu chvíli hodně vzadu," komentoval nepovedený úvod Cink.

"Byl jsem z toho frustrovaný, ale nakonec se mi jelo dobře. Stahoval jsem, co to šlo a bojoval o tu druhou řadu. Mohlo to být i lepší, ale ve finále jsem spokojený. Druhá řada je určitě lepší než třetí a těším se na nedělní závod. Rád bych byl do desítky, ale chci bojovat ještě o vyšší umístění," doplnil Cink.

Van der Poel předvedl strhující finiš, když na posledních metrech těsně přespurtoval Brita Thomase Pidcocka a o jeho výhře rozhodl až fotofiniš. Stejný čas měl i třetí Jordan Sarrou z Francie.

Jednatřicetiletá Čábelická dokončila závod, před jehož startem se po takřka celodenním dešti umoudřilo počasí, s takřka dvouminutovým mankem na vítěznou Battenovou. Zrovna českou závodnici však příliš nepotěšilo, když se protrhala zamračená obloha.

"Stalo se asi to nejhorší, co mohlo. Lepší by bylo, kdyby za těch okolností pršelo dál. Trať by byla lépe sjízdná, to bahno by tak nelepilo. Jsem docela zklamaná, neměla jsem povedený start, ten závod se mi celkově nepovedl. Byla jsem mimo svůj obvyklý rytmus. Takže nejlépe zapomenout a připravit se na neděli," řekla Čábelická, v Albstadtu patnáctá žena short tracku.

Druhá Loana Lecomteová z Francie měla ztrátu 16 sekund, o dalších pět sekund později si pro bronz dojela Švédka Jenny Rissvedsová. Již před polovinou závodu vypadla ze hry o prvenství jedna z favoritek Pauline Ferrandová-Prévotová z Francie, která měla pád a putovala do nemocnice na vyšetření.

Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě - short track: Muži: 1. M. Van der Poel (Niz.) 20:48, 2. Pidcock (Brit.), 3. Sarrou (Fr.) oba stejný čas, ...15. Cink (ČR) -16. Ženy: 1. Battenová (USA) 23:35, 2. Lecomteová (Fr.) -16, 3. Rissvedsová (Švéd.) -21, ...28. Čábelická (ČR) -1:58.