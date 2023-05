Short track v Novém Městě vyhráli Pidcock a Stiggerová, Čábelická byla 19.

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Závody v short tracku na úvod série Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě vyhráli Brit Thomas Pidcock a Rakušanka Laura Stiggerová. Nejlepší český biker Ondřej Cink kvůli nemoci nestartoval. Jitka Čábelická obsadila mezi ženami 19. místo.

Favorizovaný Pidcock, jenž loni skončil v short tracku ve Vysočina Areně druhý, ale pak vyhrál závod v olympijské disciplíně cross country, zvládl po 11 okruzích skvěle závěrečný spurt a nechal za sebou Novozélanďana Samuela Gaze a Němce Lucu Schwarzbauera, jenž obhajoval prvenství z minulého roku. Švýcarský velikán Nino Schurter skončil pátý.

Nemocný Cink se šetřil s ohledem na nedělní závod v cross country. "Dnes jsem se vzbudil s nemocí a bohužel mi můj stav neumožňuje postavit se na start dnešního short tracku. Velmi mě to mrzí, kdyby to jen trošku šlo, rozhodli bychom se s týmem jinak, aktuálně ale vidíme jako nejlepší řešení pošetřit zbytky sil na nedělní hlavní závod. Vážím si vaší podpory. Doufám, že se uvidíme v neděli," vysvětlil svou absenci na sociálních sítích.

Právě i díky Cinkově absenci se nakonec vklínil mezi čtyřicítku startujících vítězný Brit, jenž září také v cyklokrosu a na silnici. "Zjistil jsem až ve tři odpoledne, že pojedu, ráno jsem přitom absolvoval tři a půl hodiny dlouhý trénink," přiblížil Pidcock. "Vždycky jsem tady rád závodil, loni jsem skončil v short tracku druhý, takže je fajn, že teď to vyšlo a vyhrál jsem," řekl Pidcock.

Závod žen se jel na devět kol a rozhodl se rovněž až v samém závěru, kdy odjela pětičlenná skupina, v níž byly vedle Stiggerové favoritky Evie Richardsová z Británie, Pauline Ferrandová-Prévotová z Francie a dvojice Švýcarek Sina Freiová s Alessandrou Kellerovou. Nejvíce sil ve finiši měla Stiggerová, která vyhrála před Kellerovou a Freiovou.

"Byl to těžký závod a bylo hodně náročné držet si pozici. Je to pro mě něco neskutečného. Nenechala jsem se nijak rozhodit deštěm a měla jsem i štěstí, že jsem vše zvládla bez nějakého pádu. Byl to dramatický a vyrovnaný závod a jsem moc ráda, že se mi podařilo vyhrát. Musím poděkovat celému týmu, je to pro mě skvělý začátek celého závodního víkendu a už se těším na neděli," prohlásila Stiggerová.

Čábelická, jež byla jedinou českou závodnicí ve startovním poli, dojela devatenáctá se ztrátou 18 sekund na vítězku. "Jsem hlavně ráda, že jsem se do závodu vůbec dostala, protože jsem byla poslední, kdo šel na start. To 19. místo znamená třetí lajnu na neděli, takže super. Jsem v celkem dobré pohodě, tak doufám, že už tady tu novoměstskou smůlu prolomím," přála si Čábelická.

SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě - short track: Muži (11,39 km): 1. Pidcock (Brit.) 20:17, 2. Gaze (N. Zél.), 3. Schwarzbauer (Něm.) oba -1. Ženy (9,31 km): 1. Stiggerová (Rak.) 19:02, 2. Kellerová, 3. Freiová (obě Švýc.) obě -1, ...18. Čábelická (ČR) -18.