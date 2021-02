Shoda na vyšší náhradě mzdy pro lidi v karanténě zatím není

Praha - Shoda na podobě případného zvýšení nemocenské, které by zabránilo propadu příjmu v karanténě a motivovalo lidi k testování a trasování, zatím není. Zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a ministerstva práce řešení dosud nenašli. ČTK to řekli předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Lenka Dudková. Ministerstvo práce navrhlo buď příspěvek na den, nebo dočasné zvýšení nemocenské.

O vyšší náhradě mzdy pro lidi v karanténě jednala v pondělí celostátní tripartita. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že její úřad připravil tři varianty - příspěvek 250 korun za den po dobu deseti dnů, příspěvek do 500 korun za den podle výše výdělku a zvýšení náhrady mzdy ze 60 na 90 procent redukovaného průměrného výdělku. O výdaje by si zaměstnavatelé snížili sociální odvody. Šéfka resortu práce uvedla, že do konce tohoto týdne tripartitní tým najde shodu a příští týden návrh dostane vláda. V programu pondělního zasedání kabinetu tento bod není.

"Z naší strany to na dohodu nevypadá. Jsme proti administrativně komplikovanému řešení. Nejjednodušší je podle nás dočasné zvýšení nemocenské. ČMKOS shodu nevidí a nejsme připraveni příspěvek podpořit," uvedl Středula. Dočasné zvýšení nemocenské považuje za nejspravedlivější řešení. Vyšší částku by měli lidé v karanténě i v pracovní neschopnosti s covidem a ostatními chorobami.

Jak by mohl případný příspěvek vypadat a jak by mohl být vysoký, není zatím jasné. "Shoda zatím není. Dál se hledá řešení," řekla bez dalších podrobností mluvčí svazu. Prezident svazu Jaroslav Hanák po pondělním jednání tripartity uvedl, že zaměstnavatelé s příspěvkem nesouhlasí a posílit by se mělo hlavně testování, trasování a očkování.

Pokud by bylo v karanténě kolem 50.000 lidí, měsíčně by podle ministryně práce výdaje na příspěvek 250 korun činily 125 milionů. U bonusu 500 korun by to bylo 200 milionů a u devadesátiprocentní nemocenské 2,3 miliardy. "Ve srovnání s dopady zrušení daně z převodu nemovitostí či loss carrybacku (zpětného uplatnění daňové ztráty) je to velmi nízká částka," uvedl Středula.

Někteří politici, ekonomové, experti na sociální problematiku i odbory poukazují na to, že kvůli propadu příjmu se lidé nechtějí nechat testovat, aby případně s potvrzeným covidem nemuseli do izolace. Lidé s pozitivním testem zase nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Testování a trasování vidí odborníci jako cestu z plošných uzávěr, než skončí očkování.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v Česku v lednu 255.273 nakažených s potvrzeným koronavirem. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala za první letošní měsíc 76.825 karanténních e-neschopenek. Ministerstvo zdravotnictví už dřív uvedlo, že nakažení hlásí v průměru méně než jeden kontakt.