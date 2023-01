Shiffrinové útok na rekordní 86. výhru ve Špindlerově Mlýně o šest setin nevyšel

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Mikaela Shiffrinová se ve druhém slalomu ve Špindlerově Mlýně vyrovnání rekordu Ingemara Stenmarka v počtu vítězství v seriálu nedočkala. Hvězdná americká lyžařka dnes těsně prohrála s Němkou Lenou Dürrovou, i druhé místo ale Shiffrinové stačilo, aby si s předstihem zajistila v pořadí sedmý malý křišťálový glóbus za celkové hodnocení disciplíny.

Česká jednička Martina Dubovská, která jako jediná z domácích závodnic postoupila v areálu Svatý Petr z prvního kola, si po druhé jízdě o čtyři příčky pohoršila a obsadila 18. místo. Za vítězkou zaostala o 2,47 sekundy. Hlavně s výkonem ve druhém kole nebyla spokojená. "Trochu jsem nepustila ten nájezd do roviny, tím jsem neměla potřebnou rychlost a už jsem to nedohnala. Musím se na to ještě podívat, ale trenér mě asi nepochválí," řekla novinářům.

Shiffrinová vedla na sjezdovce, na níž před 12 lety debutovala mezi elitou, po prvním kole před Dürrovou s pohodlným náskokem 67 setin a útočila na 86. prvenství v SP v kariéře. Jenže ve druhém kole zajela až 14. čas a s německou soupeřkou prohrála o šest setin sekundy.

Zklamaná ale nebyla. "Pořád to byl úžasný den. Vlastně poslední týdny, měsíce jsou trochu jako v pohádce, která pořád nekončí. Zajela jsem tolik úžasných závodů, už teď jich mám deset nebo jedenáct," uvedla čtyřnásobná vítězka celkového hodnocení SP.

"V tom druhém kole jsem neriskovala dostatečně na to, abych vyhrála. Ale pořád to stačilo na to, abych dojela na pódiu. A i tenhle výsledek je pro mě skvělý. Lena si navíc zaslouží vyhrávat závody, jezdí v posledních letech neuvěřitelně. Takže jsem ráda, že jsme spolu byly na pódiu. Jasně, přišla jsem o 86. vítězství, ale co už...," dodala.

Dubovská její počínání sledovala v mixzóně. "Myslím, že se jí podaří vyrovnat ten rekord hned na dalších závodech. Ale jsem ráda, že Lena Dürrová konečně vyhrála. To je krásné, snaží se o to už dlouho," poznamenala.

Jednatřicetiletá Dürrová, která v sobotu obsadila za Shiffrinovou druhé místo, vyhrála klasický závod SP poprvé. Dosud měla na kontě jen vítězství v městské soutěži v Moskvě z roku 2013. "Pro mě je speciální vyhrát závod Světového poháru. To je pro mě dnes nejdůležitější. Jsem na vrcholu. Nepředstavovala jsem si, že se mi to povede dnes, ale někdy musíte samu sebe překvapit," radovala se.

Třetí příčku obsadila juniorská mistryně světa Zrinka Ljutičová z Chorvatska, která na vítězku ztratila 49 setin.

K obhajobě slalomářského glóbu Shiffrinové pomohl výpadek její nejbližší pronásledovatelky Wendy Holdenerové. Švýcarka po chybě v závěru první jízdy ztratila více než šest sekund a do druhého kola nepostoupila. Shiffrinová zvýšila náskok na už nedostižných 255 bodů.

Z dalšího triumfu v hodnocení disciplíny byla Američanka nadšená. "Ta cesta poslední tři roky, kdy jsem pracovala na tom, abych se vrátila na pozice, na kterých jsem byla, byla fakt dlouhá. Teď podle mě jezdím nejlíp, co jsem za svou kariéru jezdila, z čehož jsem fakt šťastná," řekla.

Stejný odstup jako Holdenerová má v hodnocení slalomu také Slovenka Petra Vlhová, která ve Špindlerově Mlýně po sobotním čtvrtém místě tentokrát obsadila až třináctou příčku. "Prostě jsem udělala příliš mnoho chyb. Pokazila jsem první i to druhé kolo," řekla.

SP v sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně: Ženy - slalom: 1. Dürrová (Něm.) 1:30,91 (45,33+45,58), 2. Shiffrinová (USA) -0,06 (44,66+46,31), 3. Ljutičová (Chorv.) -0,49 (45,51+45,89), 4. Swennová-Larssonová (Švéd.) -0,83 (45,69+46,05), 5. Popovičová (Chorv.) -0,84 (45,89+45,86), 6. Gritschová (Rak.) -1,55 (46,93+45,53), ...18. Dubovská -2,47 (46,79+46,59), v 1. kole 36. Jelínková 48,12, 42. E. Sommerová 48,89, 43. C. Sommerová 49,94, 44. Gašparíková 50,05, Capová (všechny ČR) nedokončila. Průběžné pořadí slalomu (po 9 z 11 závodů): 1. Shiffrinová 785, 2. Holdenerová (Švýc.) 530, 3. Vlhová (SR) 530, 4. Dürrová 435, 5. Swennová-Larssonová 410, 6. Moltzanová (USA) 247, ...17. Dubovská 114. Průběžné pořadí SP (po 28 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1697, 2. Vlhová 966, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 906, 4. Brignoneová (It.) 688, 5. Mowinckelová (Nor.) 675, 6. Holdenerová 647, ...50. Dubovská 117.