Shiffrinová vyhrála počtvrté Světový pohár sjezdařek

Courchevel (Francie) - Lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála počtvrté v kariéře velký křišťálový glóbus za celkovým triumf ve Světovém poháru ve sjezdových disciplínách. Americká reprezentantka o tom rozhodla dnešním druhým místem v superobřím slalomu ve finále sezony v Courchevelu, po kterém má před slovenskou obhájkyní trofeje Petrou Vlhovou před zbylými dvěma závody nedostižný náskok 236 bodů.

Závěrečné super-G vyhrála Norka Ragnhild Mowinckelová o pět setin před Shiffrinovou. Česká jednička Ester Ledecká se s lyžařskou sezonou v SP rozloučila čtrnáctým místem.

Shiffrinová povzbuzená výhrou ve středečním sjezdu předvedla i v super-G výbornou jízdu. Na druhém místě pak za cílovým prostorem čekala, jak zvládne trať Vlhová. "Když to nevyjde, tak to nevyjde," řekla Slovenka ráno před startem. V závodě pak obsadila až 17. místo, nezískala ani bod, jelikož ve finále sezony boduje jen patnáct lyžařek, a Američanka mohla začít oslavovat.

"Měla jsem v sezoně hodně skvělých momentů, ale prožila si i nejkrušnější chvíle kariéry. Byla jsem pod tlakem a kolabovala," připomněla Shiffrinová neúspěch na olympiádě v Pekingu. "Ještě v Aare jsem nejezdila dobře, ale tady jsem chtěla ukázat dobré jízdy. Každý věděl, že jsem glóbus hodně chtěla, finále bylo posledním cílem sezony, v které jsem toho moc nevyhrála."

Sedmadvacetiletá Shiffrinová celkovým vítězstvím v SP navázala na úspěchy z let 2017 až 2019. V historických tabulkách se vyrovnala krajance Lindsey Vonnové, nejúspěšnější sjezdařkou je s šesti velkými glóby legendární Rakušanka Annemarie Moserová-Pröllová.

Ledecká v jízdě na měkčí trati nejvíce ztratila ve střední pasáži. Po dojezdu byla jedenáctá s odstupem 1,11 sekundy za Norkou, ale ještě o tři příčky klesla. Olympijská vítězka ze super-G z roku 2018 jela v této disciplíně v sezoně pět z devíti závodů a celkově obsadila 22. místo.

"Jízda byla docela dobrá, ale je na čem pracovat. Možná je i dobře, že končím s takovým výsledkem, ne úplně fantastickým výsledkem, protože mě prohry motivují ze všeho nejvíc. Do přípravné sezony si to vezmu a budu na tom hodně makat," řekla Ledecká v nahrávce pro média.

Glóbus za disciplínu už si dříve zajistila Italka Federica Brignoneová.

Výsledky finále SP ve sjezdovém lyžování v Courchevelu

Muži - superobří slalom: 1. Kriechmayr (Rak.) 1:09,43, 2. Odermatt -0,53, 3. G. Caviezel (oba Švýc.) -0,75, 4. Kilde (Nor.) -0,88, 5. Crawford (Kan.) -1,02, 6. Bailet (Fr.) -1,28, 7. Cochran-Siegle (USA) -1,36, 8. Pinturault (Fr.) -1,62, 9. Murisier -1,66, 10. Feuz a Rogentin (všichni Švýc.) oba -1,83.

Konečné pořadí super-G (po 7 závodech): 1. Kilde 530, 2. Odermatt 402, 3. Kriechmayr 375, 4. Mayer (Rak.) 372, 5. Crawford 226, 6. Feuz 213.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Odermatt 1539, 2. Kilde 1150, 3. Mayer 880, 4. Kristoffersen (Nor.) 874, 5. Kriechmayr 840, 6. Feuz 820.

Ženy - superobří slalom: 1. Mowinckelová (Nor.) 1:13,68, 2. Shiffrinová (USA) -0,05, 3. Gisinová (Švýc.) -0,13, 4. Worleyová (Fr.) -0,34, 5. Miradoliová (Fr.) -0,48, 6. C. Suterová (Švýc.) -0,57, 7. Bassinová (It.) -0,69, 8. Gaucheová (Fr.) -0,87, 9. Fluryová (Švýc.) -0,92, 10. Tipplerová (Rak.) -0,93, ...14. Ledecká (ČR) -1,11.

Konečné pořadí super-G (po 9 závodech): 1. Brignoneová 506, 2. Curtoniová (obě It.) 390, 3. Shiffrinová 380, 4. Mowinckelová 353, 5. Goggiaová (It.) 332, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) 286, ...22. Ledecká 104.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1425, 2. Vlhová (SR) 1189, 3. Brignoneová 955, 4. Goggiaová 873, 5. Mowinckelová 835, 6. Gisinová 834, ...17. Ledecká 443, 56. Dubovská (ČR) 124.