Shiffrinová vyhrála po třech letech super-G a ve Sv. Mořici slavila 77. triumf

Svatý Mořic (Švýcarsko) - Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála na závěr třídenního programu Světového poháru ve Svatém Mořici superobří slalom. Sedmadvacetiletá hvězda si připsala 77. pohárový triumf v kariéře, super-G ovládla po téměř třech letech.

Elitní slalomářka Shiffrinová v minulých dvou dnech potvrdila svou univerzalitu šestým a čtvrtým místem ve sjezdu a dnes už všechny rychlostní specialistky porazila. Dvanáct setin za ní skončila vítězka pátečního sjezdu Elena Curtoniová z Itálie, třetí byla s odstupem čtyř desetin sekundy Francouzka Romane Miradoliová.

"V minulých dnech jsem se cítila velmi dobře, ale nikdy nevíte: musíte do toho pořád šlapat, být na hraně, a když to přeženete, nemusíte se ani dostat do cíle. Má taktika byla nepřemýšlet o tom, co se stane v cíli, dokud tam nebudu. Povedla se mi hodně dobrá jízda, takže jsem spokojená," uvedla Shiffrinová.

Po dnešním triumfu chybí čtyřnásobné celkové vítězce SP pět výher k tomu, aby vyrovnala ženský rekord své krajanky Lindsey Vonnové. Absolutním rekordmanem je s 86 pohárovými výhrami Švéd Ingemar Stenmark.

Dvojnásobná olympijská vítězka Shiffrinová vyhrála páté super-G v kariéře a první od ledna 2020, kdy se jí to podařilo v Bansku. Měsíc po dvou slalomových vítězstvích v Levi si připsala třetí triumf v sezoně a v čele pořadí zvýšila náskok na 105 bodů před Sofií Goggiaovou. Italská bojovnice, jež si v sobotu ve sjezdu dojela pro vítězství se zlomenými dvěma prsty na ruce z pátečního závodu, dnes byla pátá.

Světový pohár pokračuje po Vánocích 27. prosince dvěma obřími slalomy a slalomem v Semmeringu.

Pořadí super-G žen ve Svatém Mořici: Shiffrinová (USA) 1:13,62, 2. Curtoniová (It.) -0,12, 3. Miradoliová (Fr.) -0,40, 4. Gisinová (Švýc.) -0,57, 5. Goggiaová (It.) -0,60, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,67. Průběžné pořadí super-G (po 2 z 9 závodů): 1. Curtoniová 120, 2. C. Suterová (Švýc.) 116, 3. Shiffrinová a Mowinckelová obě 100, 5. Goggiaová 90, 6. Puchnerová (Rak.) 86. Průběžné pořadí SP (po 12 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 575, 2. Goggiaová 470, 3. Holdenerová (Švýc.) 377, 4. Vlhová (SR) 340, 5. C. Suterová 334, 6. Curtoniová 306, ...37. Dubovská (ČR) 68.