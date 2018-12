Courchevel (Francie) - Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová vyhrála v Courchevelu po pátečním obřím slalomu i slalom speciál a ve Světovém poháru oslavila 50. vítězství. V historickém žebříčku slalomu se 35. triumfem v kariéře dotáhla na svůj dětský vzor, rakouskou rekordmanku Marlies Schildovou.

Hranici 50 vítězství v SP pokořila třiadvacetiletá Shiffrinová jako osmá v dějinách seriálu. Ze všech předchůdců, mužů i žen, je ale nejmladší, komu se to podařilo. V celkovém pořadí se momentálně dělí o sedmé místo s italskou slalomářskou legendou Albertem Tombou. O čtyři výhry víc má na kontě šestý Rakušan Hermann Maier, žebříčku vévodí Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfy.

Dvojnásobná olympijská vítězka vedla ve Francii už po první jízdě, přestože v ní v úvodu chybovala. Před Slovenkou Petrou Vlhovou měla náskok čtyři setiny, nakonec ale vyhrála o 29 setin a i ve čtvrtém slalomu sezony uhájila neporazitelnost.

Vlhová se opět musela spokojit s druhým místem. Na třetí příčku se posunula Švédka Frida Hansdotterová, která byla po prvním kole pátá, pak ale předvedla nejlepší jízdu finále.

České lyžařky Martina Dubovská ani Gabriela Capová, jež už v této sezoně bodovala 19. místem v Killingtonu, se tentokrát do finálové třicítky nevešly. Dubovská obsadila 42. pozici, Capová skončila padesátá.

Pořadí slalomu žen v Courchevelu:

1. Shiffrinová (USA) 1:36,72 (47,70+49,02), 2. Vlhová (SR) -0,29 (47,74+49,27), 3. Hansdotterová (Švéd.) -0,37 (48,44+48,65), 4. Holdenerová (Švýc.) -1,14 (48,25+49,61), 5. Liensbergerová (Rak.) -1,30 (49,04+48,98), 6. Haverová-Lösethová (Nor.) -1,49 (48,66+49,55), 7. Swennová-Larssonová (Švéd.) -1,88 (49,20+49,40), 8. Mielzynská (Kan.) -2,06 (48,88+49,90), 9. Costazzaová (It.) -2,34 (48,96+50,10), 10. Lysdahlová (Nor.) -2,72 (49,93+49,51), ...v 1. kole 42. Dubovská 52,04, 50. Capová (obě ČR) 52,34.

Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 12 závodů): 1. Shiffrinová 400, 2. Vlhová 320, 3. Holdenerová 195, 4. Hansdotterová 171, 5. Liensbergerová 149, 5. Haverová-Lösethová 130, ...37. Capová 12.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 889, 2. Vlhová 388, 3. Mowinckelová (Nor.) 367, 4. Schmidhoferová (Rak.) 359, 5. M. Gisinová (Švýc.) 316, 6. Holdenerová 310, ...40. Ledecká 68, 80. Capová 12.