Shiffrinová vybojovala v obřím slalomu na Kronplatzu rekordní 83. výhru v SP

Kronplatz (Itálie) - Američanka Mikaela Shiffrinová vybojovala v obřím slalomu na Kronplatzu rekordní 83. vítězství ve Světovém poháru a stala se nejúspěšnější lyžařkou v historii seriálu. Devátým triumfem v sezoně se v italském zimním středisku přiblížila na rozdíl tří výher absolutnímu maximu, které drží švédská legenda Ingemar Stenmark.

Sedmadvacetiletá Shiffrinová se dosud dělila s 82 triumfy o historický zápis s krajankou Lindsey Vonnovou, jež ukončila kariéru v roce 2019. Její rekordní bilanci vyrovnala 8. ledna v obřím slalomu v Kranjské Goře, nyní ji 18. výhrou v kariéře ve stejné disciplíně překonala.

Šanci na další úspěch bude mít hvězdná Američanka ve středu, kdy je na Kronplatzu na programu druhý obří slalom. Při ideálním scénáři by Stenmarka mohla dostihnout o víkendu ve dvou slalomech ve Špindlerově Mlýně, kde v roce 2011 ve Světovém poháru debutovala. Ve své parádní disciplíně má na kontě už 51 triumfů.

Rodačka z Vailu za rekordním vítězstvím vykročila už v úvodním kole, v němž zajela nejrychlejší čas. První místo pak s přehledem uhájila, když byla nejlepší i ve finálové jízdě. "Asi mi bude chvilku trvat, než přijdu na to, co říct. Teď vůbec nevím, co říct," reagovala bezprostředně v cílovém prostoru na historický úspěch Shiffrinová.

"Je těžké popsat, co cítím, protože během dne je to chvíli plné stresu, pak zase poklidné, někdy nervózní a zase vzrušující. Tyhle dny, kdy se jedou dvě kola, jsou hrozně dlouhé. Je to vyčerpávající a nakonec přijde takovéto obrovské nadšení," líčila dvojnásobná olympijská vítězka své rozpoložení.

Úřadující mistryni světa Laru Gutovou-Behramiovou ze Švýcarska porazila o 45 setin sekundy, třetí skončila domácí favoritka Federica Brignoneová. Stříbrná olympijská medailistka ztratila po horší druhé jízdě na Američanku už 1,43 sekundy. Na čtvrtou příčku se posunula Slovenka Petra Vlhová.

Vítězstvím si Shiffrinová upevnila vedení v celkovém hodnocení Světového poháru, který už čtyřikrát ovládla. Před druhou Gutovou-Behramiovou má suverénní náskok 556 bodů. Kraluje i pořadí obřího slalomu, v němž o 49 bodů předstihla Italku Martu Bassinovou.

Závod SP ve sjezdovém lyžování na Kronplatzu (Itálie):

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:00,61 (58,72+1:01,89), 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,45 (58,85+1:02,21), 3. Brignoneová (It.) -1,43 (58,99+1:03,05), 4. Vlhová (SR) -1,65 (59,73+1:02,53), 5. Worleyová (Fr.) -1,89 (1:00,03+1:02,47), 6. Hectorová (Švéd.) -2,05 (1:00,51+1:02,15).

Pořadí obřího slalomu (po 7 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 500, 2. Bassinová (It.) 451, 3. Gutová-Behramiová 437, 4. Vlhová 386, 5. Brignoneová 364, 6. Hectorová 273.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1417, 2. Gutová-Behramiová 861, 3. Vlhová 846, 4. Brignoneová 656, 5. Bassinová 638, 6. Mowinckelová (Nor.) 595, ...53. Dubovská (ČR) 94.