Shiffrinová v Lienzu vyhrála poprvé v sezoně obří slalom SP

Lienz (Rakousko) - Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová si v rakouském Lienzu dojela suverénním způsobem pro první výhru v obřím slalomu v sezoně. Olympijská vítězka si připsala 63. vítězství ve Světovém poháru v kariéře a na druhém místě historických tabulek se odpoutala od rakouské legendy Annemarie Moserové-Pröllové.

Shiffrinová byla v Tyrolsku nejrychlejší v obou kolech a v součtu porazila druhou Italku Martu Bassinovou o 1,36 sekundy. Třetí skončila s odstupem 1,82 překvapivě domácí Rakušanka Katharina Liensbergerová, jež se dostala na stupně vítězů v obřím slalomu poprvé v kariéře.

Čtyřiadvacetiletá Shiffrinová si dnes výrazně spravila náladu po předchozím závodu SP v Courchevelu, kde byla před necelými dvěma týdny v obřím slalomu až sedmnáctá. Pojistila si celkové vedení v seriálu, který ovládla v minulých třech sezonách. V hodnocení disciplíny zůstala v čele dnes čtvrtá Federica Brignoneová z Itálie.

"V minulém obřím slalomu jsme ztratila hodně sebevědomí, po Courchevelu jsem byla vážně frustrovaná. Ale podařilo se mi rychle otočit list a jsem zpět, na což jsem opravdu pyšná. Možná to byl dnes můj nejlepší obří slalom v kariéře," radovala se bronzová medailistka z MS v této disciplíně.

Po prvním vítězství v obřím slalomu v Lienzu je Shiffrinová druhou nejúspěšnější ženou historie po krajance Lindsey Vonnové (82 výher). V absolutním pořadí je rodačka z Vailu čtvrtá, vedle Vonnové jsou před ní ještě Rakušan Marcel Hirscher (67) a Švéd Ingemar Stenmark (86). Přiblížit se Hirscherovi může Shiffrinová už v neděli, kdy se v Lienzu jede slalom speciál.

Obří slalom Světového poháru si dnes poprvé vyzkoušela česká závodnice Tereza Nová a v prvním kole obsadila poslední 58. místo s téměř desetisekundovým odstupem za Shiffrinovou.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Lienzu (Rakousko):

Ženy - obří slalom:

1. Shiffrinová (USA) 2:07,31 (1:01,27+1:06,04), 2. Bassinová (It.) -1,36 (1:01,88+1:06,79), 3. Liensbergerová (Rak.) -1,82 (1:02,83+1:06,30), 4. Brignoneová (It.) -1,90 (1:02,01+1:07,20), 5. Vlhová (SR) -1,93 (1:02,64+1:06,60), 6. Holtmannová (Nor.) -2,07 (1:03,21+1:06,17), 7. Direzová -2,11 (1:02,84+1:06,58), 8. Worleyová (obě Fr.) -2,28 (1:02,60+1:06,99), 9. Robinsonová (N. Zél.) -2,54 (1:03,54+1:06,31), 10. Hectorová (Švéd.) -2,92 (1:03,08+1:07,15), ...v 1. kole 57. Nová (ČR) 1:11,10.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Brignoneová 275 b., 2. Shiffrinová 254, 3. Bassinová 238, 4. Holtmannová 199, 5. Worleyová 161, 6. Robinsonová 155.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 646, 2. Brignoneová 431, 3. Vlhová 333, 4. Rebensburgová (Něm.) 329, 5. Bassinová 269, 6. Holtmannová 239, ...17. Ledecká 151, 59. Dubovská 34, 63. Capová (všechny ČR) 21.