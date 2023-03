Shiffrinová si v závěrečném obřím slalomu připsala rekordní 88. výhru v SP

Soldeu (Andorra) - Americká hvězda sjezdového lyžování Mikaela Shiffrinová ovládla závěrečný obří slalom sezony v Soldeu a svoji rekordní bilanci vylepšila o 88. vítězství ve Světovém poháru. V disciplíně si připsala 21. výhru a osamostatnila se v čele historického pořadí žen, dosud se s 20 triumfy v obřím slalomu dělila o první místo se švýcarskou ikonou Vreni Schneiderovou.

Osmadvacetiletá Shiffrinová, která měla už před finále v Andoře jisté vítězství v celkovém hodnocení seriálu SP i malé křišťálové glóby za slalom i obří slalom, zakončila rekordní sezonu ziskem 2206 bodů z 31 závodů a vylepšila si osobní maximum. O dva body pokořila svůj dosavadní nejlepší výsledek, kterého dosáhla v sezoně 2018/19 při 26 startech. Rekord drží Slovinka Tina Mazeová, jež v ročníku 2012/13 nasbírala 2414 bodů.

Po suverénně nejrychlejší první jízdě předvedla rodačka z Colorada ve finálovém kole opatrnější výkon. Druhou Norku Theu Louise Stjernesundovou porazila o šest setin sekundy a počtrnácté se v sezoně SP dostala na nejvyšší stupínek. Třetí skončila Kanaďanka Valerie Grenierová.

V obřím slalomu vyhrála Shiffrinová sedm z posledních osmi závodů. Absolutním rekordmanem v této disciplíně je s 46 triumfy švédská legenda Ingemar Stenmark, jehož letitý rekord 86 výher v závodech SP překonala Američanka před necelými dvěma týdny v Aare.

Vydařenou sezonu navíc Shiffrinová ozdobila třemi medailemi z mistrovství světa ve Francii, v obřím slalomu získala v Méribelu zlato.

Braathen má na dosah malý glóbus za slalom, po 1. kole je v Soldeu druhý

Norský lyžař Lucas Braathen má v souboji s krajanem Henrikem Kristoffersenem o malý křišťálový glóbus za slalom v závěrečném závodu sezony lepší výchozí pozici. Lídr průběžného pořadí disciplíny figuruje po prvním kole ve finále Světového poháru v Soldeu na druhém místě, jeho hlavní rival Kristoffersen je pátý.

Nejrychlejší čas úvodního kola zajel v Andoře Ramon Zenhäusern. Švýcar, jenž může trofej za slalom získat jen v případě, že vyhraje a Braathen závod nedokončí, vede před dvaadvacetiletým Norem o 26 setin. Mistr světa Kristoffersen, který před posledním závodem sezony za Braathenem v hodnocení slalomu zaostával o 32 bodů, na Zenhäuserna ztratil osm desetin.

Další Švýcar Daniel Yule, který má na třetím místě průběžného pořadí slalomu rovněž teoretickou šanci na celkový triumf, je po 1. kole až patnáctý s mankem 2,3 sekundy na vedoucího krajana.

Druhé kolo začne ve 13:30.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:55,88 (56,60+59,28), 2. Stjernesundová (Nor.) -0,06 (57,31+58,63), 3. Grenierová (Kan.) -0,20 (57,22+58,86), 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,46 (57,40+58,94), 5. Holtmannová (Nor.) -0,64 (58,02+58,50), 6. Bassinová (It.) -0,69 (57,23+59,34).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Shiffrinová 800, 2. Gutová-Behramiová 532, 3. Bassinová 515, 4. Vlhová (SR) 486, 5. Brignoneová (It.) 476, 6. Hectorová (Švéd.) 393.

Konečné pořadí SP (po 38 závodech): 1. Shiffrinová 2206, 2. Gutová-Behramiová 1217, 3. Vlhová 1125, 4. Brignoneová 1069, 5. Goggiaová (It.) 916, 6. Mowinckelová (Nor.) 603, ...47. Dubovská 168.

13:30 slalom muži.