Shiffrinová si v závěrečném obřím slalomu připsala rekordní 88. výhru v SP

Soldeu (Andorra) - Americká hvězda sjezdového lyžování Mikaela Shiffrinová ovládla závěrečný obří slalom sezony v Soldeu a svoji rekordní bilanci vylepšila o 88. vítězství ve Světovém poháru. V disciplíně si připsala 21. výhru a osamostatnila se v čele historického pořadí žen, dosud se s 20 triumfy v obřím slalomu dělila o první místo se švýcarskou ikonou Vreni Schneiderovou.

Osmadvacetiletá Shiffrinová, která měla už před finále v Andoře jisté vítězství v celkovém hodnocení seriálu SP i malé křišťálové glóby za slalom i obří slalom, zakončila rekordní sezonu ziskem 2206 bodů z 31 závodů a vylepšila si osobní maximum. O dva body pokořila svůj dosavadní nejlepší výsledek, kterého dosáhla v sezoně 2018/19 při 26 startech. Rekord drží Slovinka Tina Mazeová, jež v ročníku 2012/13 nasbírala 2414 bodů.

Po suverénně nejrychlejší první jízdě předvedla rodačka z Colorada ve finálovém kole opatrnější výkon. Druhou Norku Theu Louise Stjernesundovou porazila o šest setin sekundy a počtrnácté se v sezoně SP dostala na nejvyšší stupínek. Třetí skončila Kanaďanka Valerie Grenierová.

V obřím slalomu vyhrála Shiffrinová sedm z posledních osmi závodů. Absolutním rekordmanem v této disciplíně je s 46 triumfy švédská legenda Ingemar Stenmark, jehož letitý rekord 86 výher v závodech SP překonala Američanka před necelými dvěma týdny v Aare.

Vydařenou sezonu navíc Shiffrinová ozdobila třemi medailemi z mistrovství světa ve Francii, v obřím slalomu získala v Méribelu zlato.

Lyžař Braathen má poprvé v kariéře glóbus za slalom, závod vyhrál Zenhäusern

Dvaadvacetiletý norský lyžař Lucas Braathen získal poprvé v kariéře malý křišťálový glóbus za slalom. V posledním závodě sezony Světového poháru v Soldeu mu k triumfu v konečném hodnocení disciplíny stačilo druhé místo za Švýcarem Ramonem Zenhäusernem.

Ve finále v Andoře za sebou Braathen udržel hlavního rivala Henrika Kristoffersena. O šest let starší krajan, jenž ve slalomu získal na letošním mistrovství světa ve Francii zlato, dnes skončil po útoku z pátého místa třetí a v celkovém pořadí s Braathenem prohrál o 52 bodů.

Zenhäusern, jenž mohl trofej za slalom získat jen v případě, že vyhraje a Braathen závod nedokončí, vedl v Soldeu před Norem po prvním kole o 26 setin. Ve druhém první místo uhájil o šest setin a připsal si sedmé vítězství v kariéře. V konečném pořadí disciplíny se posunul na třetí příčku.

V celkovém hodnocení Světového poháru skončil Kristoffersen třetí za suverénem sezony Marcem Odermattem ze Švýcarska a krajanem Aleksanderem Aamodtem Kildem. Norský úspěch podtrhl Braathen posunem na konečné čtvrté místo.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):

Muži - slalom: 1. Zenhäusern (Švýc.) 1:54,87 (57,89+56,98), 2. Braathen -0,06 (58,15+56,78), 3. Kristoffersen (oba Nor.) -0,63 (58,69+56,81), 4. Rochat (Švýc.) -1,02 (59,91+55,98), 5. Vinatzer (It.) -1,14 (1:00,42+55,59), 6. Pertl (Rak.) -1,19 (1:00,24+55,82).

Konečné pořadí slalomu (po 10 závodech): 1. Braathen 546, 2. Kristoffersen 494, 3. Zenhäusern 467, 4. Yule (Švýc.) 401, 5. Feller (Rak.) 345, 6. Meillard (Švýc.) 337.

Konečné pořadí SP (po 38 závodech): 1. Odermatt (Švýc.) 2042, 2. Kilde (Nor.) 1340, 3. Kristoffersen 1154, 4. Braathen 954, 5. Kriechmayr (Rak.) 953, 6. Meillard 877, ...138. Zabystřan (ČR) 12.

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:55,88 (56,60+59,28), 2. Stjernesundová (Nor.) -0,06 (57,31+58,63), 3. Grenierová (Kan.) -0,20 (57,22+58,86), 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,46 (57,40+58,94), 5. Holtmannová (Nor.) -0,64 (58,02+58,50), 6. Bassinová (It.) -0,69 (57,23+59,34).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Shiffrinová 800, 2. Gutová-Behramiová 532, 3. Bassinová 515, 4. Vlhová (SR) 486, 5. Brignoneová (It.) 476, 6. Hectorová (Švéd.) 393.

Konečné pořadí SP (po 38 závodech): 1. Shiffrinová 2206, 2. Gutová-Behramiová 1217, 3. Vlhová 1125, 4. Brignoneová 1069, 5. Goggiaová (It.) 916, 6. Mowinckelová (Nor.) 603, ...47. Dubovská 168.