Soldeu (Andora) - Hvězdná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová získala poprvé malý křišťálový glóbus za superobří slalom a oslavila tak středeční 24. narozeniny. Ve finále Světového poháru v andorrském středisku Soldeu zajela současná královna svahů čtvrtý čas, závod vyhrála Němka Viktoria Rebensburgová.

Mistryně světa v super-G z únorového šampionátu v Aare Shiffrinová vyhrála pořadí disciplíny před Rakušankou Nicole Schmidhoferovou, s kterou v Soldeu dosáhla shodného času. Největší soupeřka Američanky a celková vítězka disciplíny z předchozích dvou sezon Tina Weiratherová z Lichtenštejnska v Soldeu chybovala a vyjela z trati.

Shiffrinová přidala výhru v hodnocení super-G k prvenství ve slalomu a k celkovému triumfu ve Světovém poháru. Čtvrtý glóbus v sezoně může přidat ještě v sobotním obřím slalomu, v kterém má před Slovenkou Petrou Vlhovou náskok 97 bodů.

Premiérový glóbus za rychlostní disciplíny si Shiffrinová vysloužila díky třem výhrám v pohárových závodech super-G v sezoně. Celkově získala jubilejní desátý glóbus v kariéře.

Před touto sezonou odjela Shiffrinová v SP jen osm superobřích slalomů a ani do této zimy nevstupovala s cílem v této disciplíně dominovat. "Ani mě to nenapadlo. Nečekala jsem, že bych mohla jezdit takhle dobře. Měla jsem ale i štěstí, že se pár závodů zrušilo. Je neuvěřitelné, že jsem to dokázala," řekla Shiffrinová, která původně neplánovala jet super-G ve finále a rozhodla se nastoupit až po zrušených závodech v Soči, díky čemuž zůstala v čele disciplíny.

Mužské super-G začne v poledne a Ital Dominik Paris bude hájit náskok 44 bodů před Vincentem Kriechmayrem z Rakouska. Šanci mají také Norové Aleksander Aamodt Kilde a Kjetil Jansrud.

Ženy: 1. Rebensburgová (Něm.) 1:23,91, 2. Tipplerová (Rak.) -0,15, 3. Brignoneová (It.) -0,34, 4. Shiffrinová (USA) a Schmidhoferová (Rak.) obě -0,44, 6. Fluryová (Švýc.) -0,52, 7. Goggiaová (It.) -0,56, 8. Lieová (Nor.) -0,68, 9. N. Fanchiniová (It.) -0,82, 10. C. Suterová (Švýc.) -0,85.

Konečné pořadí super-G (po 6 závodech): 1. Shiffrinová 350, 2. Schmidhoferová 303, 3. Weiratherová (Licht.) 268, 4. Rebensburgová 257, 5. Mowinckelová (Nor.) 247, 6. Tipplerová 183, ...28. Ledecká (ČR) 45.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 35 závodů): 1. Shiffrinová 2004, 2. Vlhová (SR) 1235, 3. Holdenerová (Švýc.) 943, 4. Schmidhoferová 771, 5. Rebensburgová 769, 6. Brignoneová 764, ...51. Ledecká 129, 87. Capová 33, 120. Dubovská (obě ČR) 8.

12:00 super-G muži.