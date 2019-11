Shiffrinová pojmenovala soba po legendě, které vzala rekord

Levi (Finsko) - Po rekordním vítězství vzdala americká lyžařka Mikaela Shiffrinová hold Ingemaru Stenmarkovi, jehož rekord v sobotu odpoledne překonala. Ve finském Levi dostala za 41. slalomářský triumf ve Světovém poháru tradiční cenu soba a později oznámila, že mu vybrala jméno právě po švédské legendě.

"Ráda tě poznávám, Ingemare," napsala Shiffrinová na instagramu k fotce se sobem. Od pořadatelů v Levi nejlepší současná lyžařka dostala už čtvrtého. Předchozí soby pojmenovala Rudolph (v roce 2013), Sven (2016) a Mr. Gru (2018).

Aby mohl být čtvrtý sob v pořadí Ingemar, musela Shiffrinová počkat do neděle na Stenmarkův souhlas. "Je to pocta jednomu z největších lyžařů všech dob. Pořád si myslím, že byl lepší než já. Neberu to tak, že jsem mu vzala rekord. Jen na něj navazuju," řekla.